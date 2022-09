Descubren error en escena de ‘Rebelde’ 18 años después del estreno: fans dicen que apenas lo notaron

Corría el año 2004 cuando se estrenó Rebelde, una telenovela juvenil mexicana que Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez protagonizaron.

Te puede interesar: Natalia Téllez comenzó su carrera en ‘Rebelde’: así se veía la actriz en la telenovela

No pasó mucho tras su lanzamiento para que el melodrama que seguía las aventuras de los alumnos del Elite Way School se convirtiera en un fenómeno que cautivó a una generación de audiencias.

Desde entonces, han pasado 18 años en los que esta producción de Televisa sigue dando de qué hablar. Tal como lo hizo recientemente debido a un error colosal de edición en una de sus escenas.

El error en Rebelde que los fans acaban de descubrir

A través de TikTok, el usuario @rebelde.escenas compartió el 14 de septiembre una secuencia del proyecto en donde se aprecia un desliz: aparece un camarógrafo del teledrama entre el elenco.

La escena en cuestión se trata de una trifulca en el colegio en donde se desarrollan las tramas entre Roberta Pardo (Dulce María) y algunos de los integrantes del grupo de villanos la Logia.

Mientras el director, Pascual Gandía, intenta poner orden, el hombre sale con la cámara sobre su hombro en la esquina inferior derecha del pasillo principal de la institución educativa.

Un camarógrafo aparece en una escena de 'Rebelde' Foto: TikTok

Como era de esperarse, el error de inmediato se viralizó en redes sociales y desató una avalancha de reacciones por parte de los usuarios. La mayoría demostró su sorpresa ante este el gazapo.

No obstante, algunos aseguraron que sí lo notaron y se trató de un error recurrente a lo largo de las tres temporadas del melodrama que finalizó sus transmisiones con gran éxito en el año 2006.

Asimismo, muchos comentaron que en lo único en los que se fijaron fue en Lalo Salamanca, haciendo referencia al personaje que Tony Dalton (Gastón Diestro) interpreta en Better Call Saul.

“Estaba tan metida en el chisme que hasta la segunda vez vi al camarógrafo”, “Lo único que vi fue a Lalo Salamanca”, “He visto esto mil quinientas veces y nunca lo noté”, “Hay varios capítulos donde salen los camarógrafos”, “Yo si me di cuenta, también salen micrófonos en otras escenas” y “Yo me di cuenta viendo el episodio” son algunos mensajes al pie del video en TikTok.

Hasta el momento, el audiovisual cuenta con más de 137 mil likes y supera los mil comentarios.