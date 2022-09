Shakira y el inspirador mensaje que le envió a todas las mujeres que atraviesan una separacion

Shakira rompió el silencio para Elle y habló por primera vez de su separación de Gerard Piqué, dejando interesantes mensajes y reflexiones para mujeres que pasan por experiencias similares.

Y es que la colombiana ha experimentado la peor de las traiciones, pues no solo es el dolor de dejar ir a la persona que más amaba, sino también desde hace meses se especula que el deportista le fue infiel con la que es su actual pareja, Clara Chía Martí.

El defensor central del FC Barcelona habría conocido a la joven 12 años menor que él en un bar y desde entonces comenzaron a coquetear, ocasionando los problemas con la bailarina que depararon en la ruptura, inspirando su tema musical, Te Felicito.

El mensaje de Shakira para todas las mujeres que atravesaron una infidelidad y una ruptura

Al tener que atravesar por este infierno, aunado a la fuerte presión que ejercen los paparazzi y los medios sobre ella, la artista quiso recordarles a las que se sienten como ella que no todo está perdido, pues siempre volveremos a estar en pie.

“Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes?”, expresó la ganadora del Grammy.