“Las segundas oportunidades son mucho mejor”: Toni Costa comparte mensaje para su novia y usuarios les aplauden su amor

Ha pasado más de un años desde que Adamari López y Toni Costa sorprendieron con la noticia de su separación y es que si bien nunca se casaron, por diez años fueron una de las parejas más estables del espectáculo.

Mientras que Adamari López ha compartido que su proceso de sanación ha estado en no cuidar su salud, sumar proyectos, dedicarse a viajar, pasar tiempo con su hija y no apresurarse a buscar pareja, el bailarín español, quien también sigue enfocado en su trabajo, presentó a su nueva novia este año.

Costa rompió el silencio al presentar a Evelyn Beltrán como su pareja y ya llevan casi un año juntos. Su primer aniversario será en octubre. A pesar de que en un principio se llenó de críticas por haber “superado tan pronto” a la llamada “Chaparrita de oro”, el bailarín se aferró a demostrar que el amor surgió sin esperarlo y que era válido darse una segunda oportunidad en el amor.

“Hemos vivido cosas muy intensas, hemos hecho viajes, hemos compartido mucho y todo nos ha ayudado a darnos cuenta de que podemos llevar una relación bien bonita”, dijo Costa a La Opinión. “Han sido sentimientos que han ido aflorando de una manera super natural, nada forzado, siempre intentando mantener la privacidad”.

La influencer mexicana de 27 años y Toni han encontrado el balance perfecto al mantener su relación en lo privado y aunque viven en estados diferentes, no ha habido impedimentos para ser felices.

Evelyn es madre de un niño de 4 años llamado Timothy, mientras que Toni tiene a su hija Alaïa, de 7.

Si bien no es común que compartan imágenes juntos en redes sociales, en ocasiones dejan plasmado su amor en mensajes de apoyo y admiración mutua.

“La unidad en el amor, para ser real, debe de soportar la mayor de las tensiones sin romperse!”, escribió Toni Costa en la descripción de un video en el que toma la mano de Evelyn. “Te amo mi vida. Más unidos que nunca!”, contestó ella.

Los seguidores del español han mostrado su apoyo a la pareja e incluso han expresado que son un ejemplo a seguir.

“Las segundas oportunidades son mucho mejor!! Que viva el amooorrshhhh!!!”. “Mi querido toni me da tanto gusto que sean tan felices y ojalá y sea para siempre que se hagan viejitos juntos y siempre de la mano”. “Cada quien está donde quiere estar y donde se siente bien. Que sean felices”. “En donde te sientas feliz ahí es”. “Mientras más tormentas les tiren mas fuerte la union! Bellos!”. “Juntos son más fuertes. Hacen el mejor equipo”, se lee en los comentarios.

Adamari Lopez habló de sus sentimientos hacia Toni Costa

En una entrevista en el programa Noches de Luz, la conductora se sinceró sobre Toni Costa:

“Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”

Por su parte, el bailarín habló con People de las diferencias que tenía con ella: “Adamari es como una mamá pollito y claro cualquier cosa que le pueda ocurrir a Alaïa, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué es como ‘gua’. Me dice: ‘Para ti no pasa nada’ (...) “Y digo: ‘No es que no pase nada, pero si tú le das en ese momento una gravedad a algo que es mínimo, ya lo haces supergrave cuando en realidad a un nene se le puede dar como en medida ciertas cosas, ya sea cosas materiales, cosas no materiales, cosas que le ocurren en el diario y demás’”.