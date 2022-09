JLo revela qué ama Ben Affleck de ella y confirma que el hombre perfecto no busca cambiarte

Jennifer Lopez y Ben Affleck están protagonizando una de las historias de amor más cautivadoras de Hollywood, la cual se vive de manera más especial de puertas hacia adentro.

La diva del Bronx está viviendo una de las etapas más hermosas al lado del actor a sus 53 años, quien sabe apreciar en ella no solo la mujer que es cuando se monta en el escenario, sino también su versión real, incluso con sus defectos.

Y es que en una reciente charla, JLo confesó que Ben Affleck disfruta de verla al natural, sin ningún tipo de maquillaje, peinado o atuendo en particular, pues la ama tal como es.

Esta confesión terminó siendo muy sorpresiva para la mayoría, al tratarse de una de las famosas más guapas y mejor arregladas del mundo, hasta el punto de que es reconocida como un ícono de estilo.

“Él me dice: ‘me gustas cuando no tienes nada puesto. Sin (el cabello producido), sin maquillaje, solo tú en tu propia piel’”, dijo la intérprete de ‘On the floor’.

“Él realmente aprecia eso. Y eso me hace sentir realmente segura de mí misma y bella”, añadió sobre el artista de 50 años que está cautivado por la verdadera esencia de su esposa.

Con esto, su esposo colabora para que ella tenga un autoestima más elevado y se sienta guapa en su propia piel, sin pretender modificar su cuerpo para complacerlo o presionarla para cumplir estándares irreales de la sociedad.

Sin duda, fue una gran demostración de que el amor sano y real nos acepta tal como somos, lo que nos ayuda a sentirnos más cómodas con nosotras mismas. “Este es mi cuerpo. (Desde pequeña mis padres me ayudaron a) sentirme orgullosa de quien yo era”, aseguró JLo.