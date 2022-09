Kang Tae Oh, actor de abogada Woo, se despidió por enlistamiento militar: fotos de su nuevo look

Kang Tae Oh se marcha al servicio militar A partir de este 20 de septiembre, el actor cumplirá con su deber.- Instagram @kangtaeohphil

Kang Tae Oh ha conmovido a todos sus fans después de su última publicación en redes sociales, en las que se despidió para cumplir con el servicio militar en Corea del Sur, el cual es obligatorio en su país.

Muchos lo recuerdan por su personaje de Lee Joon-ho, en la famosa serie de Netflix, Woo, una abogada extraordinaria, en la que enamoró a muchas seguidoras alrededor del mundo que ahora le desean buena fortuna en el cumplimiento del deber.

Kang Tae Oh también estrenó nuevo look antes de ir al enlistamiento militar

El actor y cantante compartió con su comunidad de 2.6 millones de internautas cuatro postales en las que se le ve con un corte de cabello bastante corto, casi rapado, despidiéndose también de su característico flequillo a los lados.

“Doy las gracias a todos por su apoyo y abundante amor. Regresaré valientemente. Nos vemos pronto”, escribió el también protagonista de After School: Lucky or Not.

“Regresa sano y a salvo”, “Te extrañaremos”, “Eres un valiente”, “Gracias por tu noble servicio”, “No será igual sin ti”; fueron parte de los comentarios que dejaron sus fans y colegas en la publicación que ya suma más de 1.2 millones de ‘me gusta’.

De acuerdo con un comunicado oficial de su agencia de representación, Man Of Creation, el artista de 28 años comenzó con su servicio militar este 20 de septiembre.

Estará compuesto por 4 semanas de entrenamiento y luego deberá estar otros 18 meses acatando las órdenes del ejército como soldado.

También se pudo conocer que ingresó en un campo de entrenamiento militar en la comarca de Jeungpyeong, en la provincia de Chungcheong del Norte.

“Esta será una pausa breve. Completaré mi deber en el servicio militar y regresaré a ustedes con una mejor imagen. Por favor, esperen por mí”, — Kang Tae Oh

Kang Tae Oh podría regresar a las pantallas cuando este termine en 2024, específicamente, el 19 de marzo de 2021.