Bebé de Irán Castillo tiene la sonrisa más adorable: así se ha ganado el corazón de los fans

La actriz mexicana Irán Castillo era muy discreta con su vida privada. Era poco lo que posteaba en sus redes sociales en relación son su familia. Pero todo cambió con la llegada de su amor Pepe Ramos, y desde el 10 de febrero de este año, con Demián, su segundo hijo, a quien ahora presumen en su Instagram.

El pequeño Demián se llevó todos los halagos este fin de semana, cuando la protagonista de “Preciosa” mostró los momentos de felicidad que vive junto a su pareja: “Amo compartir mi vida contigo y que juntos de la mano vayamos siendo poco a poco mejores versiones de nosotros mismos! ¡Gracias por nuestra hermosa familia! Solo faltó nuestra Irkis en la foto. Gracias, por tanto. ¡Te amo con todo mi corazón!”, escribió en su cuenta en Instagram acompañada de tres imágenes en donde el bebé sonríe.

En otra publicación se puede observar cómo la también cantante juega con el que pequeñín y sus carcajadas hacen morir de ternura a cualquier que lo escuché. Ella mientras tanto está enamorada de su galancito. Sin embargo, ella no es la única que alardea con su adorable bebé, pues Pepe también se ha encargado de llenar su Instagram con Demián.

“Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada (…) Y es que a veces no hay que entender, solo estar en presencia, sentir y experimentar el milagro de la vida... Gracias mi cielito lindo @castillo.iran por este regalo, por el amor que eres y que nos compartes. Por nuestra pequeña Irka y este angelito... “como el agua transforma la piedra, me transforma el amarlos...”, escribió en su perfil.

Pepe adora a Irka

Pepe a demostrado cuánto ama y respeta a Irán, pues ha vivido la paternidad desde que conoció a la pequeña hija de la actriz: Irka. La adorable niña nació en octubre del 2011, durante un amor fugaz que vivió Irán con Gabriel Castañeda. La relación entre la dulce primogénita de la actriz y Pepes es fenomenal, quizá esta fue de las tantas razones para amar cada día más a este hombre.

“Que dicha verte entregando tu corazón y tu amor a estas almas bellas que son únicas y auténticas. Que con tu fortaleza de espíritu les brindas tu apoyo, tu tiempo, tu ocupación, tu grandioso amor. Abrazando sus heridas y dolores cuando lo necesitan, bailándoles, cantándoles cuando lo necesitan, platicándoles y escuchándoles cuando lo requieren y entregando con todo tu ser la protección más valiosa: Para ellos: Tu amor. ¡Gracias por ser un gran Papá!, escribió la actriz de “Clase de 406″ junto a un video en el que se paseaba por los mágicos episodios que Pepe e Irka han tenido juntos.

Una linda historia de amor

En marzo del año pasado la actriz de dio a conocer a su nueva pareja, se trataba de Pepe Ramos, un hombre desconocido en el mundo del espectáculo y que es un influencer del bienestar personal, pero que le robó el corazón. Seis meses después volvió a dar la maravillosa noticia de que sería nuevamente madre. Se comprometieron en matrimonio.

De allí en adelante decidió mostrarle a mundo lo feliz que es. Sus fanáticos fueron testigos de cómo le iba creciendo la panza, su baby shower, su llegada a este mundo y cada uno de los episodios de amor puros que viven a diario toda la familia.

Sus fanáticos le envían sus buenos deseos y bendiciones en cada uno de las publicaciones que ambos hacen es sus redes sociales, y piden a Dios que este lindo amor sea para siempre.