Verónica Castro reveló lo más duro de ser madre soltera y da inspiradoras lecciones de fortaleza

En una reciente entrevista con Pati Chapoy, Verónica Castro se sinceró sobre los episodios más importantes de su vida, lo que incluye el reto de ser madre soltera y llevar su profesión a la vez.

La actriz quedó embarazada de su hijo, Cristian Castro, en 1974 producto de una relación con Ramón ‘El Loco’ Valdés. Sin embargo, al apenas tener 20 años cuando esto sucedió, desbarató sus planes.

En especial, porque el intérprete se tomó de mala manera la noticia que sería papá y este además seguía viéndose con su ex y otras mujeres.

“Obviamente yo creo que no le gustó porque sí se echó pa’ atrás, pero dije ‘bueno’”, expresó la mexicana, que decidió cortar la relación tras esto y no le pidió que se hiciera cargo del niño.

Fue entonces cuando Verónica Castro se convirtió en madre soltera y le tocó superar el dolor de que el hombre que quería, al cual conoció desde que era una adolescente, la rechazó.

“Sí (decidí terminar) porque si no reaccionan en ese momento bien, pues tampoco vas a tener a fuerza que (decirle) ‘dame dinero’”, contó la también cantante.

“(Lo) amé tantos años porque fue desde los 14 que empecé a trabajar con él hasta los 19 años, 20 que quedo embarazada y tener que correr de la escuela embarazada y con todo y manejar”, — expresó Verónica Castro.

Producto del embarazo, Verónica Castro incluso tuvo que dejar el programa “En familia con Chabelo”, en el que estuvo desde 1968 hasta 1974, cuando quedó en estado. Al parecer a Chabelo no le agradó nada la noticia de su condición. De ahí recibió maltratos y tuvo que buscar otras opciones de trabajo.

“Cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz como para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver, mejor”, confesó. Por esta razón, pasaron muchos años que no hablaba públicamente del padre de su hijo.

Incluso, fue algo que ni siquiera el tiempo pudo borrar porque por muchos años, ‘El Loco’ Valdés mantuvo una relación distante con Cristian y no se logró un acercamiento sino hasta sus 30, informó Univisión.