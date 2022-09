¿Qué fue de Aarón Díaz tras alejarse de las telenovelas mexicanas?: fotos de lo que ha hecho

A comienzos del tercer milenio, Aarón Díaz disfrutaba del punto más álgido de su carrera como uno de los galanes recurrentes de las telenovelas mexicanas juveniles producidas por Televisa.

Sus actuaciones protagónicas en exitosos melodramas como Clase 406 (2002-2003) o Lola, érase una vez (2007-2008) lo catapultaron a la fama y sentaron las bases para una prolífica carrera.

En el año 2010, a casi una década de su debut como actor en la pequeña pantalla, llegó a su vida el papel más importante de su trayectoria en los teledramas: Mariano Sánchez en la novela Teresa.

No obstante, después de encabezar esta exitosísima producción con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, el talentoso actor originario de Jalisco decidió alejarse de la televisión mexicana.

Desde entonces, ha transcurrido más de una década en las que el público que lo conoció actuando en proyectos hechos en tierra azteca se preguntan qué ha pasado con él durante este tiempo.

¿A qué se dedicó Aarón Díaz desde que se retiró de las telenovelas mexicanas?

Durante los 12 años que han pasado desde el estreno de Teresa, Aarón Díaz no ha dejado de actuar en novelas pero para la televisión estadounidense, como Tierra de Reyes (2014), entre otros proyectos.

Su último rol en un melodrama fue en Betty en NY (2019). Mientras, en el cine, lo tuvo en la película No manches Frida 2 (2019). No obstante, su actuación más reciente es en la serie Toda la sangre.

Díaz protagoniza este thriller basado en el libro homónimo de Bernardo Esquinca, recién estrenado en Starzplay en Latinoamérica, junto a su compañera de elenco en Teresa, Ana Brenda Contreras.

A la par, el artista de 40 años de edad se ha dedicado también a su faceta como productor con proyectos como la serie documental Reconexión México, en donde recorre el país para exaltarlo.

Sin embargo, no ha sido el cambio de rumbo en su carrera el que le ha traído las mayores satisfacciones durante la última década, sino su feliz vida familiar.

Aarón Díaz y la hermosa familia que formó tras alejarse de la televisión azteca

En 2012, el intérprete comenzó una relación con la cantante argentina-italiana Lola Ponce. Al año siguiente, la pareja dio la bienvenida a su hija Erin. Poco después, en 2014, nació su hija Regina.

Finalmente, tras tres años de romance y dos retoños, Aarón y Lola se casaron en mayo de 2015. Desde entonces, se han mantenido más enamorados y felices que nunca con su pequeña familia.

“La década más hermosa de mi vida porque fui padre, encontré a la mujer más maravillosa del mundo y he podido hacerme un camino encontrando proyectos que me llaman la atención”, dijo Díaz en una entrevista a Televisa Espectáculos sobre los acontecimientos en su vida los últimos años.

“He podido empezar a producir cosas independientemente, de cosas que me apasionan, como México. Ha sido una buena década”, enfatizó en plática realizada en la premier de Toda la sangre.

Asimismo, durante la conversación, declaró que no estaba cerrado a volver a las telenovelas mexicanas, pero solo en una producción que realmente le atraiga.

“Yo a veces paso años sin hacer un proyecto porque no me atrae. Si no me atrae no puedo hacer mi trabajo bien. Entonces necesito que sea algo que me apasione”, explicó.

“Cuando llegue eso, no importa en qué plataforma sea, no importa en qué género sea, no importa qué formato sea… Las historias buenas son historias buenas”, aclaró.

En la charla, el histrión además precisó que no se mudó a Europa como muchos creen, sino que divide su vida entre Italia y México por los compromisos profesionales de su esposa en este país.

“Mi mujer hizo su carrera en Italia y está haciendo un tour allá, pero yo aquí estoy”, concluyó.