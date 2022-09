Enrique Iglesias y la razón por la que besa a sus fans en conciertos, ¿cómo reacciona su esposa?

Enrique Iglesias es noticia después que en su última aparición pública se besara con una fan, lo que le valió muchas críticas en las redes sociales por “irrespetar” a su esposa, Anna Kournikova, según los internautas.

Y es que durante un show en Las Vegas, una aficionada se subió al escenario con autorización de él para compartir un momento juntos. Sin embargo, lo que se pensó que sería solo una foto, terminó en un montón de besos que generaron polémica.

Pese a que el artista intentó apartar a la mujer que le robó el beso inicialmente, luego le siguió la corriente y recibió el cariño de la joven que muchos llaman “afortunada”, mientras otros rechazan este acto de acoso.

No obstante, esta no es la primera vez. En 2018 también fue muy comentado un concierto en Durango, en el que le tocó el trasero a una de las teloneras, Celia Chávez, así como tomó del rostro a una fan y le plantó un beso. Más atrás, en 2010, lo tenía como una conducta común en sus presentaciones.

Según el famoso, esto no es adrede sino que se deja llevar por el momento. “Es solo que me emociono cuando me subo al escenario. No lo hago todo el tiempo”, aseguró en una entrevista reseñada por People.

“Tengo que estar de buen humor y estaba de humor. No hubo lengua”, agregó en la charla sobre otro de los besos que dio en un show, que incluyen hasta a hombres.

Pero, ¿qué dice la esposa de Enrique Iglesias de los besos y las demostraciones de cariño tan efusivas por parte de las fans?

Aunque la rusa no ha dado declaraciones al respecto, se especula que la extenista no tiene inconvenientes con esto, pues sabe que se trata de su papel como cantante y no de sus sentimientos personales. Tienen más de 12 años juntos y una familia estable con hijos de por medio.