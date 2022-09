Carmen Villalobos: cómo reaccionó a la propuesta de matrimonio de otra mujer

Carmen Villalobos se despidió de su personaje de Alejandra Maldonado en ‘Hasta que la plata nos separe’, telenovela que enfrentó opiniones divididas entre quienes disfrutaban la producción y quienes aseguraban que no superaba la versión original.

Lo cierto, es que la colombiana disfrutó su papel como mujer empoderada. Un personaje con el que se sintió identificada con su vida real, al ser una mujer multifacética que busca la manera de reinventarse y superarse.

Una de las escenas que más ha sido comentada por el público ha sido el momento en el que Alejandra le pide matrimonio a Rafael Méndez, interpretado por Sebastián Martínez, pues rompe con la tradición de ser el hombre quien pide la mano.

Carmen Villalobos a favor de que la mujer pida matrimonio

A sus 39 años, se ha despojado de los estereotipos que han invadido a la sociedad a lo largo de los años. Es por ello, que Carmen se mostró complacida con que fuera Maldonado quien le pidiera matrimonio a Méndez.

“Estamos en una época donde todos estos estereotipos ya se están derrumbando y justo en estos días hablábamos donde la sociedad no nos enseña a decir no, desde pequeñitos no enseñan a decir todo si, cuando vas a la casa de tu tía di si, tienes que saludar de beso, o sea todo si, no nos enseñan a decir no (…) y desde pequeño nos enseñan un montón de cosas van a ser mejores seres humanos en un futuro y eso ya lo estamos viendo”; comento durante una entrevista para RCN.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer y muchos se mostraron a favor de tal momento, incuso muchas mujeres se mostraron dispuestas a tomar ellas la iniciativa con sus parejas.

“Me encantó ❤️👏 la propuesta 💍 de matrimonio a Méndez”, “Buena la escena Genial”, “segunda temporada y otra novela juntos de @sebastianmartinezn y @cvillaloboss”, “Así me va a tocar”, “Creo que tendré que hacer lo mismo jajaja”, comentaron.