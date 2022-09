Harry y Meghan Markle: Así inició su romance en medio del rechazo de la realeza

La historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle ha estado envuelto en críticas y polémicas desde sus inicios, no porque ellos así lo decidan, sino por el rechazo y señalamiento al que han tenido que hacerle frente por ser él, el nieto de la Reina Isabel II y miembro de la Familia Real británica y ella una actriz.

Además, ha sido su relación la que impulso al hijo de la princesa Diana a renunciar a su cargo, situación que les ha generado grietas dentro de su familia.

Así nació la historia de amor entre Meghan y el príncipe Harry

Una cita a ciegas ideada por un amigo en común, fue e plan perfecto para que surgiera el amor. El encuentro se llevó a cabo en 2016 y desde entonces sus encuentros y momentos parecen salidos de una telenovela.

Según ha contado la pareja, luego de conocerse continuaron planeando sus salidas, pues quedaron flechados desde el día uno.

“Lo único que le había preguntado a mi amigo cuando me dijo que nos quería presentar fue ‘¿es amable?’, porque si no, no iba a pasar nada. Así que fuimos y nos encontramos para tomar algo y enseguida nos preguntamos ‘¿qué vas a hacer mañana? Deberíamos salir otra vez’. Todo fue muy rápido”, contó la ex actriz.

Durante sus primeras citas descubrieron que tenían mucho en común y disfrutaban cada momento juntos, por lo que continuaron a pesar de la distancia, pues Harry estaba en el Reino Unido y ella en Estados Unidos.

“Creo que en verdad tuvimos mucho tiempo para conectar y nunca pasamos más de dos semanas sin vernos, aunque obviamente estábamos teniendo una relación a distancia. Así es como hicimos que funcionara (…) Todo fue simplemente perfecto”, agregó Harry.

Sus constantes viajes y salidas fueron desatando los rumores de romance por lo que la prensa, había comenzado a lanzar especulaciones.

En noviembre del mismo año, decidieron hacer público su noviazgo a través de un comunicado emitido desde la casa real, donde pedían respeto por el acoso al que había sido sometida.

“Su novia, Meghan Markle, ha sido objeto de una ola de abusos y acoso. Algunos de ellos públicos (…) no está bien que, en los pocos meses de relación con ella, la señorita Markle deba ser objeto de esta tormenta mediática”, decía parte del mensaje.

Una familia polémica

En mayo de 2018 la pareja contrajo nupcias en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, convirtiéndose en Los Duques de Sussex y desde entonces los pasos de los esposos han sido analizados con lupa, en especial los de Meghan, ante su comportamiento frente a las normas de la realeza.

“Su Alteza Real el Príncipe de Gales está encantado de anunciar el compromiso del príncipe Harry con la señorita Meghan Markle. La boda tendrá lugar en la primavera de 2018. Más detalles sobre el día de la boda serán anunciados a su debido tiempo. Su Alteza Real y la Señorita Markle se comprometieron en Londres a principios de este mes. El Príncipe Harry ha informado a Su Majestad, la Reina, y a los otros miembros cercanos de su familia. El Príncipe Harry también ha recibido el consentimiento de los padres de la Señorita Markle. La pareja vivirá en Nottingham Cottage, en el Palacio de Kensington”, rezaba el comunicado oficial que informaba sobre su boda.

La familia de la famosa, también ha sido una piedra en el zapato para la pareja, pues ha tratado de sacar provecho a su postura y manchar su nombre.

Todo empezó con la ausencia de su padre Thomas Markle, en la boda de su hija pues los medios ingleses comenzaron una guerra por ver quién lograba las declaraciones más polémicas de este hombre que poco le ha importado el bienestar de su hija.

Su hermano Thomas Markle Jr también ha intentado sacarle provecho a la fama de su hermana compartiendo imágenes personales y contando sus “trapos sucios”.

Además de ello, son muchos los rumores que existen entre una rivalidad entre Meghan y Kate Middleton, esposa del príncipe William.

En agosto de 2020 decidieron anunciar que renunciaban a su sueldo y deberes con la Familia Real británica para hacer su propia vida en Estados Unidos, alejados de la monarquía.

Desde entonces han formado una familia junto a sus hijos Archie (3 años) y Lilibeth Diana (1 año).

Recientemente viajaron al Palacio Windsor para despedir a la Reina Isabel II y se han mostrado muy complementados.