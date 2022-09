¿Quién es Jesús Castro?, el actor que enamora en la serie ‘Diario de un Gigoló’

‘Diario de un Gigoló’ comienza a causar furor en Netflix luego de ser estrenada el pasado 7 de septiembre. La producción a cargo de Telemundo y creada por el argentino Sebastián Ortega.

La historia protagonizada por Jesús Castro, cuenta la historia de Emanuel quien se convierte en todo un Gigoló, después de haber crecido en la pobreza. Minou es la mujer que el cambia la vida y luego de ser contratado por Ana, una de sus clientas, quien le pide que seduzca a su hija Julia, termina enamorándose y comienza su gran pesadilla, pues lo amenazan de rvelar su verdadera identidad.

¿Quién es Jesús Castro?, el galán del Diario de un Gigoló

Castro es un actor español quien a sus 29 años roba suspiros con su belleza y atractivo físico.

En 2014 alcanzó la fama luego de protagonizar junto a Luis Tosar la película ‘El Niño’, cinta que se convirtió en el mejor estreno del año de una película de España.

Además, de este filme ha protagonizado otras cintas como ‘La Isla Mínima’ donde le dio vida a Joaquín Varela alias ’El Quini’, en 2020 fue participante del reality show MasterChef Celebrity y fue invitado al estudio de grabación de Typical Spanish.

Asimismo, ha aparecido en distintas producciones como ‘Mar de Plástico’, ‘El príncipe’, ‘Perdóname Señor’, ‘Secretos de Estado’, ‘La Reina del Sur 2′, ‘Brigada Costa del Sol’ y ‘Madres, Amor y Vida’.

Su papel como Gigoló en Netflix ha aumentado su reconocimiento y más de una se ha enganchado por su sensualidad.

Aunque ahora destaca como actor, este no fue su gran sueño, pues desde chico sus intenciones era convertirse en futbolista profesional.

“Cuando no das el salto con 16 o 17 años ya sabes que no; y hasta ese entonces, no fumaba ni bebía para el sábado, día del partido, estar bien físicamente”, contó a Telecinco.