Final explicado de ‘Cobra Kai 5’: ¿habrá una sexta temporada de la serie?

La quinta temporada de Cobra Kai aterrizó en Netflix cargada de mucha acción y drama. En diez episodios inéditos, la ficción volvió atrapar al público con más peleas asombrosas, la llegada de personajes nuevos y no tan nuevos a la historia y las actuaciones de un increíble elenco.

Toda la entrega se centró en la batalla contra el malvado Terry Silver, quien está cargo del dojo titular tras la conclusión de la cuarta entrega, el cual comienza a expandirse por el Valle con el fin de cumplir sus objetivos de convertir a Cobra Kai en una organización de alcance mundial.

La serie termina con una épica explosión de eventos, pero con tanto pasando, muchos fanáticos podrían tener algunas dudas de lo que ocurrió y lo que representa el desenlace para el futuro de la serie. ¿Qué va a pasar con los protagonistas? ¿John Kreese está realmente libre?

A causa de esto, a continuación, te presentamos un desglose de los principales giros del rompecabezas final. Por supuesto, habrá muchos spoilers, así que vuelve más tarde si no has visto la última temporada de la serie completa todavía y no quieres saber lo que pasará.

Así fue el emocionante final de la quinta temporada de Cobra Kai

Con muchos guiños a las películas de The Karate Kid, en el final de la quinta temporada de Cobra Kai, el público no solo pudo ver a Daniel LaRusso vencer a Terry Silver, sino además la conclusión de la mayor parte de las historias que la serie había estado narrando desde su primera entrega.

Como mencionamos, el gran plan de Silver en esta entrega era llevar a Cobra Kai del Valle de San Fernando al mundo. Su gran sueño era que los aprendices en todo el globo aprendieran el “camino del puño”, una promesa que le hizo a su sensei, el maestro Kim Sun-Yung, en los años 70.

Con el fin de alcanzar este objetivo, Terry trajo nuevos senseis y buscó inscribir a Cobra Kai en el famoso torneo internacional de kárate Sekai Taikai. No obstante, al conocer sus intenciones, Daniel y Johnny Lawrence procuraron que los estudiantes de Miyagi-Do y Eagle Fang también entraran.

Al final, todos los dojos fueron aceptados. Más adelante, Kim Da-Eun, una de las nuevas maestras de Cobra Kai, tortura a Tory Nichols con el método “Quicksilver” y la joven decide confesar a Samantha LaRusso que ganó el Torneo de Karate de All Valley gracias a que Silver hizo trampa.

Tory decide unirse a Sam y sus amigos para dejar al descubierto la corrupción de Silver y aplastar a Cobra Kai en su nuevo dojo. Al final, todos los caminos en el desenlace de esta temporada desembocaron en un ataque contra Silver.

Por otro lado, Johnny se alió con Chozen Toguchi y Mike Barnes para allanar la casa de Terry. Mientras, encabezados por Kenny Payne y Kyler, los alumnos de Cobra Kai se unieron para proteger su dojo del ataque de los chicos de Miyagi-Do y Eagle Fang.

Daniel, su esposa Amanda y Carmen Diaz fueron al dojo del enemigo con Stingray con el fin de rescatar a sus hijos. A la par de todo esto, John Kreese logró escaparse de la cárcel. Finalmente, el último episodio de la temporada 5 fue un caos lleno de acción y gloria.

A continuación, recopilamos los momentos más importantes del último episodio:

Daniel venció a Terry Silver en combate

La quinta temporada de Cobra Kai estuvo llena de peleas de karate memorables, pero el gran enfrentamiento de esta entrega fue la que tuvieron Daniel LaRusso y Terry Silver, enemigos desde los eventos de The Karate Kid III en 1985.

En el cuarto episodio de la quinta temporada, Silver derrotó a LaRusso de manera contundente. No obstante, el protagonista tuvo su revancha en el episodio final con una pelea en la que Daniel-san probó que es mejor que el multimillonario con todos sus estudiantes e incluso familia mirando.

El secreto detrás de la victoria final del protagonista sobre el villano estuvo en recordar las lecciones que este le enseñó cuando fue parte de Cobra Kai en Karate Kid Parte III. Daniel se acordó del cruel “Quick Silver” de Terry y sus tres reglas para vencer y usó esas tácticas contra su némesis.

Daniel también impidió que Terry golpeara su pecho con el golpe “Silver Bullet”. Empero, al final, sería el estilo defensivo de Miyagi-Do lo que ayudaría a LaRusso a vencer a Silver.

Una patada de grúa, la primera que Daniel hacía desde 1984, sería el golpe de gracia del héroe para rematar a Terry, quien pensaba golpear a su enemigo con el último trofeo de Nichols.