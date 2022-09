Elizabeth Gutiérrez y William Levy: momentos en los que se han mantenido unidos por sus hijos tras su separación

Cuando hay buenos valores en casa, la familia es siempre lo primero. Su bienestar, amor y sobre todo la unión debe privar por encima de cualquier problema, en especial cual hay un divorcio de por medio. Esto lo practican muy los actores William Levy y Elizabeth Álvarez, quienes permanecen unidos como buenos padres para apoyar en todo momento a sus dos hijos Christopher y Kailey.

Los artistas anunciaron su separación a inicios del 2022 tras una historia de amor de 20 años. Ahora su relación es cordial por la salud mental y emocional de sus chicos. En una publicación de Instagram que hizo la actriz luego de la separación expresó que el cubano siempre vela por el bienestar de toda la familia.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, escribió la también modelo en su perfil.

Celebraciones

Aunque cada uno permanece en su lado, no dejan de expresar el amor que siente por Chris y Kailey. Los Levy Gutiérrez celebran la vida. El 6 de marzo ambos padres le expresaron a Kailey lo felices que estaban por tenerlas en sus vidas tras llegar hace 12 años. Elizabeth compartió un emotivo mensaje en su red: “Eres exactamente como te imaginé... Feliz cumpleaños mi pequeña, mi niña tonta. ¡Te quiero tanto! ¡¡Me haces sonreír!! ¡¡Espero hacerte tan feliz y orgulloso como tú me haces!! ¡Que todos tus sueños se hagan realidad... y espero estar a tu lado para celebrarte y admirarte! ¡Amo mi vida!”.

Su parte el protagonista de “Café con aroma de mujer” se rindió a los pies de la pequeña: “¡Happy birthday to my princess! Te amo mi niña hermosa. Gracias por darme tanta felicidad. Por hacerme reír tanto, por sacar lo mejor de mí siempre”. Para la expareja la separación no hace mella en la relación con sus hijos y buscan las formas de siempre estar presentes, como en el cumpleaños de su primogénito el pasado 12 de marzo.

Los actores afirmaron que se sienten orgullosos de Christopher por su “buen corazón”, representar el “todo” en sus existencias y su fortaleza.

Los logros

Los Levy Gutiérrez ha vivido fuertes situaciones que han fortalecido los lazos, como el terrible accidente que tuvo Chris al volcar el carrito de golf en el que se desplazada, en el 2020. Choque que lo sacó del diamante del estadio de béisbol, pues sufrió fracturas en sus piernas y requirió tres cirugías. Todos estuvieron siempre presentes, dando apoyo y ánimo, brindando amor.

Por eso, a inicio de julio, William y Elizabeth no dudaron en presumir al chico de 16 años, cuando obtuvo una victoria tras volver al campo de béisbol. Ambos lo elogiaron con conmovedores mensajes: “¡Muy orgulloso de ti campeón!!! Gracias a Dios por siempre cuidarte y protegerte. ¡Te quiero mucho papi!! ¡Soy tu mayor fan!”, escribió el intérprete de Maximiliano Sandoval en “Triunfo de amor”.