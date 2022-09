¿El hijo de Sebastián Rulli en un “gran” problema ? Los incómodos momentos que vive el niño

La argentina Cecilia Galliano no solo es una grandiosa actriz, sino toda una osa protectora con se trata de sus hijos. La artista se casó en 2008 con el también actor Sebastián Rulli, con quien mantuvo un matrimonio por tres años, hasta que en 2011 le pidió el divorcio. De su amor nació su hijo Santiago Rulli Galliano, quien ha vivido incómodos momentos debido a su tamaño.

El “pequeño” de la familia no le perdió pisada a sus padres, y con tanto solo 12 años ya mide 1,85 metros de alto, talla que lo ha hecho pasar vergüenza en más de una vez. Ciertamente la herencia juega un papel fundamental, pues el protagonista de “Teresa”, mide 1.87 metros y la modelo 1.80 mt. Santiago apenas inicia la etapa de la pubertad y ya pasa por más de 20 centímetros a cualquier niño de su edad.

En las redes sociales se puede ver cómo el chico está a solo unos centímetros de sobrepasar a su padre. Ante esta situación, Cecilia ha salido a protegerlo y afirma que “lo tengo que cuidar porque él parece grande, pero en realidad tiene 12 años”. En una entrevista concedida a Las Estrellas, relató que fueron de paseo a un parque e instó a Santiago que jugará con otros chicos: “El otro día fuimos a un lugar que tenía un lugar para niños y le digo: ‘Santi ve a jugar ahí’ y va (…) Cuando llega escucho que un niño le dice: ‘Señor, este es lugar para niños’ (…) Santi me miró y me dijo: ‘Ves mamá”.

Todo parece indicar que la actriz está muy pendiente de la salud mental de su hijo, a quien trata de que se mantenga integrado con niños de su edad, pero que su tamaño le resulta una barrera y motivo de rechazo. Ellos siempre lo apoyan y le manifiestan cuánto lo aman y lo orgullosos que los hace sentir.

Esta no es la primera vez que sus centímetros hacen sentir especial a Santiago. Cuando regresó al colegio en octubre de 2021, tuvieron que cambiar su silla porque no cabía. Santiago le contó: “Má, me pasó algo que no sé, todos están en el pupitre y a mí me lo tuvieron que cambia7r porque no entro en la mesa”, narró la actriz.

El pasado medía 1.78 mt con 11 años. Los especialistas señalan que los varones dejan de crecer alrededor de los 16 años y completan su desarrollo a los 18 años. Lo cierto es que al “pequeño” Rulli aún le falta por ganar centímetros.

Pero hasta ahora Santiago se muestra seguro de él en las redes sociales, en donde ha dicho dado a conocer sus dotes en el canto, así como su pasión por los videojuegos. En tanto, Sebastián y Cecilia le brindan todo el apoyo.