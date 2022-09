Hijo de Sebastián Rulli canta como Luis Miguel y el actor lo apoya: prueba que es el mejor papá

Sebastián Rulli tiene un hijo llamado Santiago , fruto de su relación con la actriz Cecilia Galliano, el cual está empezando a vislumbrar su carrera profesional, puesto que heredó su talento artístico.

No tanto a lo que actuación se refiere, sino más inclinado hacia la música, un espacio en el que se le ve gran potencial porque tiene una voz que ha sido comparada con la de Luis Miguel por los fans.

No obstante, lo que sí es definitivo es que el joven de 12 años también se está enamorando del mundo de los videojuegos y del streaming, algo que su papá no entiende por completo, pero que lo apoya porque es lo que lo apasiona.

“Yo ahí sí no entiendo nada, soy anti jueguitos, no me llevo mucho con eso. Pero me encanta que por lo menos tenga iniciativa, está seguro de lo que quiere y que le eche ganas”, manifestó hace pocos días atrás, dejándole saber que siempre contará con él no importa lo que decida.

Sin embargo, la ex de Sebastián Rulli le compartió al mundo el gran talento que tiene su hijo para cantar mientras lo grabó desprevenido entonando algunos de los temas más famosos de Luis Miguel.

Según Las estrellas, se trató de la canción Ahora te puedes marchar, recitada a través de las historias de Instagram de la famosa, por lo que no quedó ningún registro al respecto.

Eso sí, los afortunados que pudieron disfrutar de su capacidad vocal aseguran que si decide lanzarse a ese medio artístico, tendrá mucho éxito.

“Canta genial”, “No podía ser más perfecto”, “Tan talentoso el muchacho”, “Trae talento de los papás”, “No le da pena, qué hermoso”, “Qué bello”; dijeron los internautas, acorde con la misma fuente. Gracias a Galliano, se sabe que Santiago disfruta de la música romántica, interpretando a veces también temas de Vicente Fernández.