Con 58 años, así de guapo está Ricardo Arjona: fotos que muestran su evolución

El cantante Ricardo Arjona parece que el pasar de los años le agregan atractivo. A sus 58 años conserva su sexappel. Su voz, canciones, creatividad, caballerosidad, cuerpo y más hacen suspirar a sus fans. El guatemalteco se ha paseado por cambios de look a lo largo de las últimas décadas y sin importar si lleva el cabello largo o corto, sigue conquistando corazones.

Es una de los artistas más atractivos de Latinoamérica. Su altura y tonificados músculos son motivo de las fantasías más atrevidas de muchas mujeres. “Rasurado, con lentes de abuelo y agradecido. Ensayo alguna de las canciones que con gritos o carteles me piden en los conciertos. Blanco Y Negro”, escribió en un post en Instagram al tiempo que compartió parte de sus canciones.

Esta semana estuvo de visita en Machu Picchu, en Perú. Lugar que aprovechó para viajar en tren y escribir canciones, letras con las que conquista a las que no caen rendidas por su atractivo. Lucía espectacular: de negro de pies a cabeza. Su rostro estaba cubierto con unos lentes de sol que solo dejaban al descubierto su sensual barba y labios

Al intérprete de “Fuiste tú” le vejez le sienta bien. Desata pasiones cuando usa sus lentes para mejorar su visión. La vejez le sienta muy bien. Es un encanto que madura con los años. Su espontaneidad hace tartamudear hasta la más osada. Como ocurrió en su paso por Roma, Italia, cuando dejó sin aliento a una fan que lo sorprendió en la calle. Con sus tonificados brazos, apretujó a la chica que estaba emocionada por su casual encuentro. El artista no dudó en cantarle un poquito de sus canciones, que dejaron a la fanática temblando y con el corazón acelerado.

Mientras que todas sus seguidoras en redes quedaron estupefactas al verlo patinar en Brandemburgo, Berlín, durante su gira. El cantante de “El problema” se paseó vestido con una bermuda y una sensual franelilla negra que dejaba al descubierto sus esculturales brazos. En él, el tiempo no pasa.

El propio cantante se sometió a una divertida encuesta para saber cómo les gusta más a sus fans: ¿Con barba o sin barba? La lluvia elogios en los comentarios no pararon. “Como sea da lo mismo con barba o sin ella, siempre mientras mantengas tu esencia, eres mi amor platónico, el cual ni en sueños tengo y que tal vez no quiera tener pq un amor necesita una energía mutua con una química en ebullición y esa no me pertenece una sola boca no besa. Pero igual si puedo hacer mía la poesía de mi amor y quedarme con su verso, estoy realizada pq el cuerpo no me pertenece al menos en esta vida”, la opinión de una fanática empedernida.