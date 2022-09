Zac Efron se sinceró sobre sus inseguridades y demostró que nunca está bien juzgar

Zac Efron se ha hecho acreedor del título de uno de los hombres más guapos de la industria desde sus primeras apariciones en la exitosa trilogía de High School Musical de Disney Channel. Si bien se ha mantenido activo en diversos proyectos desde entonces, en 2021 fue criticado en múltiples ocasiones por su rostro ya que lucía visiblemente diferente.

Muchos asumieron que se trataba de una intervención estética mal hecha pero nadie imaginó qué había detrás.

Durante una entrevista con Men’s Health Efron reconoció que su rostro sí cambió pero explicó que se debió a que se sometió a una cirugía reconstructiva tras sufrir un accidente. El actor se cayó en su casa y se rompió la mandíbula en noviembre de 2013, lo que hizo que los músculos de la cara y la mandíbula tuvieran que trabajar más duro.

Zac Efron Zac Efron sorprendió a todos cuando en un video de 2021 lució un rostro visiblemente cambiado

Con los años, la lesión comenzó a afectarle y mientras que estaba viendo a un fisioterapeuta para ayudarlo a recuperarse, tuvo que recurrir a una intervención mucho más especializada.

“Los maseteros simplemente crecieron”, recordó Efron. “Simplemente se hicieron muy, muy grandes”.

Efron señaló que normalmente trata de mantenerse alejado de las redes sociales y agregó: “Si hiciera caso a lo que otras personas piensan de mí en la medida en que puedan pensar que lo hago. Definitivamente no podría hacer este trabajo”.

La presión por la perfección que llevó a Zac Efron al límite con su cuerpo

Durante la entrevista, el actor también habló sobre su imagen corporal en general, discutiendo la presión que sintió al tener que transformar su físico para la película Baywatch de 2017.

“Ese look de Baywatch, no sé si eso es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Así que no necesito hacer eso. Prefiero tener un extra, ya sabes, 2 a 3 por ciento de grasa corporal”, confesó.

Efron tomaba diuréticos y también entrenaba en exceso, comía las mismas tres comidas todos los días y no dormía lo suficiente para mantener el alto nivel de energía que requería para mantenerse en forma para la película.

En una entrevista de 2019 con The Ellen DeGeneres Show, Zac dijo que tratar de lograr esa forma corporal es “simplemente estúpido”.

“Para los chicos, eso no es realista. Te lo digo. Me volví muy grande y aficionado a esa película, pero no quiero que la gente piense que es la mejor manera de ser. No quiero glamorizar esto”, aseveró.

Las inseguridades de Efron y por qué nunca hay que juzgar

Sumado a las afecciones físicas, Zac Efron también reveló que padece agorafobia, un trastorno que no le permite salir o estar en medio de mucha gente.

En cuanto a lo exterior, vemos a Zac Efron como un rompecorazones, un actor inspirador, un ecologista y una potencial pareja perfecta pero por dentro ha sufrido mucho, especialmente por la falta de empatía de una industria y sociedad que exigen demasiado.

En la misma entrevista con Men’s Health, el actor reveló que tiende a vivir un estilo de vida más solitario debido a la fobia que padece. “Simplemente no salgo. La gente en grandes grupos desencadena mi agorafobia”, dijo.

La agorafobia no es simplemente “evitar gente” o “lugares públicos”; es parte de un trastorno de ansiedad o pánico que debe tomarse en serio.

El actor de The Greatest Showman nunca había hablado abiertamente sobre los estragos que ha provocado la presión de crecer en una industria en la que siempre debe verse perfecto. Sin embargo, es ahora cuando vemos su lado más vulnerable, enseñandonos a dejar de juzgar lo que no sabemos.