Fans le ruegan a Zac Efron que deje de modificar y “arruinar” su rostro

Zac Efron ha conservado el título de uno de los hombres más guapos de la industria sin embargo, hay quienes no dejan de señalar las supuestas transformaciones que ha sufrido su rostro.

El actor está por estrenar una nueva película en la que hace del padre de una niña con poderes piromaniacos por lo que ha dado mucho de qué hablar.

En una reciente participación en el programa de Ellen Degeneres, Efron habló sobre su sentir con respecto haber comenzado a tomar papeles de padres, lejos de aquellos protagónicos que tenía en las cintas adolescentes.

“De repente tenía a esta hija frente a mí. Tuvimos una escena de padre e hija bastante pesada desde el principio, y me di cuenta de que estaba drásticamente mal preparado para esta parte”, dijo entre risas. “No sabía lo que estaba haciendo. Pensé que simplemente haría clic, pero no, ¡ese no es realmente el caso!”,

El actor de 34 años interpreta a un padre cuya hija Charlie (interpretada por Ryan Kiera Armstrong, de 12 años), está siendo perseguida por el gobierno debido a sus poderes especiales.

“Afortunadamente, Ryan es tan dulce, ella es la más genial, y después de dos días, teníamos el mejor vínculo, por lo que esa parte se volvió realmente fácil”, agregó.

Mientras que algunos fans aún no pueden creer que Efron ya sea “el papá” en una película, otros aplauden lo mucho que ha crecido en su carrera y lo bien que luce ahora.

Zac Efron En su nueva película, "Firestarter", Zac Efron tiene una hija

Eso sí, no han faltado aquellos que opinan que “arruinó” su rostro con rellenos e intevenciones estéticas “innecesarias”.

“Tiene que dejar de jugar con su cara. Deja que los rellenos disuelvan a mi hombre, ¿por qué se mete con la perfección?”. “Esos rellenos ya lo arruinaron”. “Ojalá se quitara todo lo que le pusieron en la cara”. “Creo que algo en su rostro ha cambiado”. “Zac deja de arruinar tu rostro!!”, se lee en los comentarios.

En la cuenta de Ellen Degeneres también se compartió un video de la primera vez que Efron visitó el set, haciendo más notorio el cambio que ha tenido.

“En 2008 se veía MÁS FINO QUE EL VINO”. “Ahí era perfección absoluta, por qué se arruinó ahora??”. “Su rostro se veía completamente diferente”. “Me quedo con el Zac Efron de 2008″, expresaron usuarios.

La presión por la perfección que llevó a Zac Efron al límite con su cuerpo

En 2021 el actor fue criticado en múltiples ocasiones por su rostro sin embargo, los fans olvidan que los famosos pueden ser susceptibles a modificar su imagen basándose en los señalamientos.

En abril de ese año, Efron formó parte de un video especial por el Día de la Tierra pero la atención se desvió hacia su rostro, el cual lucía hinchado y con los pómulos más prominentes. Esto desató un sin fin de burlas y críticas en torno a una posible cirugía mal hecha y la Decepción que esto provoca en los fans.

Zac Efron Zac Efron sorprendió a todos cuando en un video de 2021 lució un rostro visiblemente cambiado

Mientras que algunos usuarios de Twitter se dedicaron a burlarse de él, otros salieron en su defensa, recordando aquellos trastornos alimentarios a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera.

El actor de The Greatest Showman nunca ha hablado abiertamente sobre los estragos que provocó la presión de la industria por verse perfecto sin embargo sí ha revelado hábitos alimenticios desordenados en el pasado, especialmente en referencia a su dieta mientras filmaba la película Baywatch en 2017.

En una entrevista de 2019 con The Ellen DeGeneres Show, Zac dijo que no quería embellecer su físico para la película pues no creía que fuera realista. Dijo que tratar de lograr esa forma corporal es «simplemente estúpido».

“Para los chicos, eso no es realista. Te lo digo. Me volví muy grande y aficionado a esa película, pero no quiero que la gente piense que es la mejor manera de ser. No quiero glamorizar esto”.