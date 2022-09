¿Recuerdas a Matilda? 7 fotos de Mara Wilson actualmente, tiene 35 años y parece otra persona

Uno de las caras infantiles más conocidas es la de Mara Wilson, actriz que saltó a la fama en 1996 al interpretar a Matilda, que marcó a una generación. Actualmente tiene 35 años y su vida es muy diferente.

En aquel momento, la famosa tenía 9 años y era toda una estrella en ascenso. Hoy día, se alejó de las cámaras y del medio del espectáculo, pero se centró en algo que le apasiona: la escritura.

Así luce actualmente Mara Wilson, la actriz que le dio vida a Matilda

La transición de la actuación a la escritura no se hizo de la noche a la mañana y la estadounidense tuvo que soportar muchas pruebas difíciles durante su crecimiento.

De hecho, cuando se encontraba en las grabaciones del filme perdió a su mamá producto del cáncer y siguió trabajando, dando muestras de su profesionalismo y compromiso.

Su camino frente a las pantallas comenzó desde muy joven. Exactamente cuando tenía 6 años, llegó a la pantalla grande en el filme Papá por siempre junto a Robin Williams. Después participó en otra película navideña muy exitosa: Milagro en la calle 34 y así fueron apareciendo más y más oportunidades de trabajo.

En el 2000 Mara Wilson tuvo una breve aparición en la película Thomas y el ferrocarril mágico, su último papel importante en la pantalla grande. A partir de ahí empezó a probar con el doblaje y el teatro.

De igual manera, encontró su lugar en el mundo de los podcasts, participando en Welcome to Night Vale, y también redacta artículos para diferentes medios, como The New York Times. Puede presumir de tener su autobiografía.

La artista tiene que combatir paralelamente con el POTS, mejor conocido con Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural.

“¿Conoces esa sensación que tienes a veces cuando te mareas por levantarte demasiado rápido? Imagínate tener eso todo el tiempo, y de hecho desmayarse por ese motivo”, explicó a sus fans en las redes sociales.