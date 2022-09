‘Matilda’ se estrenó hace 26 años y así cambiaron sus actores infantiles: Bruce está irreconocible

Si hablamos de clásicos del cine infantil es imposible no destacar la película Matilda, una exitosa adaptación cinematográfica de la querida novela homónima de Roald Dahl bajo la dirección de Danny DeVito.

La cinta familiar acaparó el gusto del público cuando se estrenó en 1996 con la entrañable historia de la heroína infantil Matilda Wormwood y las actuaciones protagónicas de Mara Wilson, Rhea Perlman y DeVito.

Desde entonces, han pasado 26 años en los que las aventuras empoderadoras de la protagonista se han seguido narrando con otros actores en otras versiones y el elenco del filme original se ha transformado.

El antes y después de los protagonistas infantiles de Matilda

Entre los actores del reparto de Matilda, el cambio más significativo, lógicamente, lo han tenido Wilson y sus coprotagonistas infantiles en esta producción. Por esto, a continuación, te mostramos su antes y después:

Matilda Wormwood - Mara Wilson

Mara Wilson ya era una estrella cuando, con apenas 9 años de edad, conquistó a las audiencias interpretando a Matilda, una noble niña genio con poderes telequinéticos que usa para lidiar con sus padres negligentes y la malvada directora de su colegio, la señorita Tronchatoro.

Luego de consolidarse en la fama con este proyecto, la reconocida luminaria infantil continuó actuando en películas hasta el año 2000. A partir de entonces, se mantuvo alejada de las pantallas durante 11 años.

Durante ese tiempo, Wilson estudió actuación en la Escuela de Artes Escénicas Tisch de la Universidad de Nueva York. Tras su graduación en 2009, se concentró en escribir y también se dedicó al teatro.

De hecho, además de las puestas en escenas en las que también actuó, Mara escribió un libro de memorias que publicó en 2016 bajo el título ¿Dónde estoy ahora? True Stories of Girlhood and Accidental Fame.

En cuanto a la actuación en el cine, la artista volvió con el corto Missed Connection en 2011. Desde entonces, han encarnado varios roles, principalmente, como actriz de doblaje. Su más reciente papel lo interpretó en la serie web Helluva Boss (2020-2021).

La actriz de ahora 35 años no está interesada en actuar en la pantalla a tiempo completo. “Definitivamente hay partes por las que podría volver a la pantalla, pero no sería una carrera para mí”, dijo a Collider en 2021.

Bruce Bogtrotter - Jimmy Karz

Con tan solo 12 años de edad, Jimmy Karz debutó en la gran pantalla encarnando a Bruce Bogtrotter en Matilda, un estudiante de Crunchem Hall que protagonizó una de las escenas más memorables de la cinta.

Se trata del momento cuando la señorita Tronchatoro lo obliga a comerse un supuesto pastel de chocolate entero mientras la maestra y el resto de sus compañeros de clase miran.

Tras alcanzar la fama mundial con esta cinta, Karz volvió a actuar en dos producciones más: The Wedding Singer y en un episodio de ER en 1998. No obstante, tras estas intervenciones en las pantallas, se retiró.

En los años posteriores, estudió una licenciatura en la Universidad de St. John y comenzó a trabajar en la cadena MTV como asociado de producción durante un tiempo.

No obstante, Jimmy descubrió que trabajar en la pantalla chica no era lo suyo sino la medicina. Así es que se matriculó en el Colegio de Medicina Osteopática de Filadelfia.

Actualmente, a sus 38 años de edad, es un médico osteópata que procura seguir formándose. De hecho, en 2020, egresó del programa del Departamento de Medicina de Emergencia de la Universidad de Rutgers.

Lavender Brown - Kiami Davael

Kiami Davael tenía solo 10 años cuando se puso en los zapatos de la mejor amiga de Matilda, Lavender Brown, un papel con el que se estrenaba como actriz en la gran pantalla.

Luego de la película, siguió actuando en varias producciones hasta el año 2000, cuando la histrionisa eligió darse un break de su carrera actoral para dedicarse a sus estudios universitarios.

La joven ingresó en la Universidad de Kentucky, en donde obtuvo una licenciatura en Psicología y una especialización en teatro en el año 2008. A la par, siguió actuando pero sobre las tablas.

Durante los años que han pasado tras Matilda, también se desempeñó como directora y productora de obras teatrales y coach de actuación. Asimismo, en 2012, lanzó un cortometraje escrito por ella: Reckless.

En la actualidad, la eterna Lavender tiene 36 años y sigue dedicada a su carrera artística como cantante y actriz. De hecho, volverá a la gran pantalla muy pronto tras más de 20 años de ausencia.

De acuerdo a Imdb, la artista forma parte del elenco de las películas Whealthy and Wise y Chicago Calling. La primera está prevista para estrenarse este año, mientras la segunda lo hará el año que viene.

Davael y Wilson siguen siendo amigas en el presente.

Amanda Thripp - Jacqueline Steiger

Tan solo 10 años de edad tenía Jacqueline Steiger cuando debutó en el cine dando vida a Amanda Thripp, la niña a la que la señorita Tronchatoro toma por sus trenzas para darle vueltas frente a los alumnos.

Después de inmortalizarse con su interprtación en Matilda, la niña prosiguió actuando en algunos proyectos hasta 2001. A partir de entonces, se concentró en su educación.

En su sitio web, señala que se graduó summa cum laude de la Universidad de California en Los Ángeles con una licenciatura en Lingüística y Antropología y una especialización en estudios LGBT.

En 2013, regresó a la actuación en las pantallas con un papel en Force Push, una serie web de la que escribió varios episodios. Empero tuvo su última actuación en el corto Rise of the Kitchen Appliances en 2014.

Desde entonces, de acuerdo a Imdb, se ha seguido desempeñando en el medio artístico en varios roles pero tras cámaras. Principalmente, como productora y escritora.

To Your Last Death (2019) es el último proyecto en el que se desempeñó detrás de escenas. En este largometraje, su trabajo fue como coordinadora de producción. Ahora, tiene 36 años.

Hortensia - Kira Spencer

A sus 12 años de edad, Kira Spencer mostró un gran talento encarnando a Hortensia, una estudiante mayor que advierte a Matilda y Lavender sobre todas las maldades que ha hecho Tronchatoro.

Después de su participación en el clásico de cine infantil, Spencer se alejó de la actuación para estudiar. Entre los títulos que obtuvo está una maestría en Literatura Moderna en Londres.

En el año 2011, volvió al mundo de la actuación. Ha tenido varios papeles desde entonces. El último lo interpretó en el corto Chickadee de 2016. También se ha desempeñado como presentadora.

De hecho, es la host de la serie de viajes Island Without Cars. Por su trabajo como conductora, Kira se ganó un premio Emmy en 2021.

En cuanto a su vida personal, la famosa se 38 años se casó con su esposo Tyler Cook en 2015. En su perfil de Instagram, suele presumir a su familia compuesta por su esposo, un hijo y una hija que adoptaron recién.

Michael Wormwood - Brian Levinson

Con 14 años de edad, Brian Levinson se inmortalizó como Michael Wormwood, el rudo hermano mayor de Matilda. Su siguiente rol tras la cinta lo encarnó en un episodio de Seinfeld en 1997.

Desde entonces, se alejó de la actuación y no se sabe nada de su privada; sin embargo, Levinson no faltó a la reunión del reparto de Matilda en el año 2013. Hoy en día, tiene 39 años.