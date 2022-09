‘Los ricos también lloran’: conoce a las parejas verdaderas de los actores (una se enamoró en el set)

La nueva versión de la telenovela mexicana Los ricos también lloran no solo ha logrado enamorar a los televidentes con la emocionante historia de amor entre Mariana Villarreal y Luis Alberto Salvatierra.

También lo ha hecho con muchos otros romances que se desarrollan a lo largo de la trama de esta producción de TelevisaUnivisión, tal como el idilio de Britny Domínguez y Santiago Hinojosa.

Sin embargo, así como estos personajes, varios actores que forman parte del elenco de este apasionante melodrama también protagonizan sus propias historias de amor en la vida real.

Te puede interesar: Los ricos también lloran: hijos de famosos que aparecen en la telenovela y no los reconocías

Las parejas en la vida real de los actores de Los ricos también lloran

Muchos de estos romances superan a los de cualquier telenovela y son la prueba de que el amor verdadero sí existe fuera de la pantalla.

Por esto, a continuación, te presentamos a las parejas verdaderas de los actores de esta gran historia:

Sebastián Rulli

El intérprete detrás Luis Alberto Salvatierra conforma una de las parejas más estables y admiradas de la farándula mexicana con la también actriz de telenovelas, Angelique Boyer, desde el año 2014.

No obstante, ambos han dejado claro en numerosas oportunidades que no tienen planes de casarse ni tener hijos pues se sienten felices con su relación como está y no les hace falta nada más.

Claudia Martin

Luego de su escandaloso divorcio de Andrés Tovar, la estrella detrás de Mariana Villarreal encontró el amor en el set de Los ricos también lloran con el actor Hugo Catalán, uno de sus compañeros de elenco.

En enero del año pasado, la protagonista del melodrama dio a conocer su relación con el histrión con una publicación en su perfil de Instagram en donde aseguró estar “muy feliz”.

Por otro lado, Catalán contó cómo inició su amor durante el rodaje de este melodrama a una revista.

“Ya nos conocíamos desde antes, pero ahí (en el set de Los ricos también lloran) nos empezamos a conocer todavía más”, develó en entrevista a TVNotas.

“Salíamos y ya había amor, ya había una relación, pero un día me le declaré a la antigüita y le dije: ‘Yo sí quiero que seas mi novia, esta relación para mí es completamente en serio”, recordó.

“Yo sé que a lo mejor ya no se estila, pero es bonito decir las cosas como son”,agregó el histrión que está seguro de que se casará con Martín en el futuro.

Fabiola Guajardo

En una entrevista en octubre del año pasado, la actriz detrás de la trastocada Soraya Montenegro confesó a los medios que estaba en una relación con un hombre, pero no compartió ninguna pista de su galán.

Asimismo, debido a que es muy hermética con su intimidad, tampoco ha presumido su idilio en redes sociales, por lo que se desconoce si el romance sigue marchando sobre ruedas o no.

Alejandra Barros

La actriz de Daniela Montesinos en este remake de Los ricos también lloran mantiene una relación con el empresario José Gómez Báez desde hace varios años.

A través de su perfil Instagram, la madre de uno frecuentemente presume sus viajes juntos y lo enamorada que está de su galán, a quien le ha escrito emotivos mensajes en la red social.

Rubén Sanz

El actor español que encarna a Uriel López está superenamorado de su pareja desde hace varios años, la periodista Cris Vivó. La pareja debutó en la paternidad con el nacimiento de su hijo Leo en 2020.

Nicolás Haza

El hijo de Ludwika Paleta, quien debutó como actor encarnando a la versión juvenil de Luis Alberto, mantiene un noviazgo con la modelo y cantante Yulianna De Souza desde hace más de un año.

Andrés Baida

El guapo actor que personifica al hijo de los protagonistas, Alberto “Betito” Salvatierra Villarreal, presumió recientemente estar enamorado de una creadora de contenido digital llamada María Moreno.

Thali García

La intérprete de Sofía Mandujano, la amiga de Soraya Montenegro, está felizmente casada con el productor Felipe Aguilar. La pareja tiene un hijo. Aparte, la actriz es madre de una niña fruto de una relación previa.

Lorena Graniewicz

La artista que trajo a la vida a la querida Britny Chantal Domínguez también tiene su corazón ocupado por un fotógrafo y cineasta del que quedó flechada grabando la telenovela Como tú no hay dos.

A diferencia de sus compañeros, ha preferido reservarse la identidad de su pareja y no comparte fotos con él en sus redes, pero en una reciente entrevista dijo que llevan más de dos años juntos y está muy feliz.

“Es una bendición compartir mi vida con un hombre increíble”, manifestó en esta conversación con Maxine Woodside.

Dobrina Cristeva

La histrionisa detrás de Socorro “Coco” Buendía está unida en matrimonio con el dramaturgo mexicano Flavio González Mello desde 1998. Los esposos tienen 3 hijos.

Michelle Jurado

La luminaria que da vida a Patricia Luna de Castillo también está enamorada de un galán llamado Pepe González. En su Instagram, de vez en cuando, Jurado presume su bonita relación sentimental.

Dalilah Polanco

La intérprete de Chabela Pérez de Domínguez confesó en una entrevista el año pasado para el programa Confesiones con Aurora Valle que está en una relación con un hombre del que no quiso revelar detalles.

Sabrina Seara

La actriz venezolana en los tacones de Vivian está casada con su connacional, el actor Daniel Elbittar, desde 2014. La estable pareja tiene dos hijos. En sus postales en Instagram lucen como la familia perfecta.

Estefi Merelles

El corazón de la actriz que se metió en la piel de la inolvidable Roberta Millán tiene dueño. Se trata del también influencer José Pola.

Luis Gatica

El afamado intérprete que personifica a Osvaldo Valdivia está casado con Georgina Gatica desde hace casi 30 años, pero es muy reservado con su vida personal. Juntos conformaron una familia.

Ariel López Padilla

El reconocido histrión de Efraín Torres encontró el amor de su vida en su actual esposa, Paulina Mancilla Hernández, una mujer con quien lleva más de un lustro de matrimonio.

Junto a su amada, procreó dos hijos. Aparte él es padre de María Levy, fruto de su relación con la fallecida actriz Mariana Levy.

Natasha Domínguez

La estrella venezolana que trajo a la vida a Tamara tiene una relación estable junto a un entrenador personal llamado Yasmany. Los tórtolos dieron la bienvenida a su bebé Tobías en abril de 2020.

Actualmente, están en la dulce espera de su primera hija.