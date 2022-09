Los ricos también lloran: hijos de famosos que aparecen en la telenovela y no los reconocías

Cuando se estrenó en México en febrero, el remake homónimo de Los ricos también lloran no solo logró cautivar a las audiencias con la conocida historia de amor pero modernizada, sino también con las actuaciones de un elenco de lujo encabezado por Sebastián Rulli y Claudia Martín.

El reparto del melodrama de TelevisaUnivisión conjugaba reconocidas figuras de la televisión mexicana, como Azela Robinson o Guillermo García Cantú, con rostros jóvenes como Andrés Baida o Estefi Merelles, teniendo como resultado una encantadora mixtura entre experiencia y frescura.

No obstante, esta mezcla no fue el único ingrediente del destacado cast de esta producción de Carlos Bardasano. Entre los actores de este proyecto hubo también varios hijos de famosos que demostraron su talento con sus intervenciones en esta trama y muchos ni los reconocieron.

Los hijos de famosos que actúan en la nueva versión de Los ricos también lloran

A continuación, te presentamos a los retoños de celebridades que formaron parte del elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran:

Nicolás Haza

El intérprete Nicolás Haza debutó como actor en Los ricos también lloran con una participación especial en la piel del protagonista masculino, Luis Alberto Salvatierra, pero en su etapa juvenil.

Lo que no todos saben es que el atractivo y talentoso joven de 22 años es hijo de los famosos actores Ludwika Paleta y Plutarco Haza, a quien les heredó la belleza, el talento y pasión por las artes escénicas.

Con este logro, los papás del también cantante se mostraron muy orgullosos de él. No solo por su talento natural sino también porque su retoño está construyendo su carrera de manera totalmente independiente.

“La diferencia (respecto a mí) es que Nico primero estudió cine y ahora va a actuar. Entonces no me meto mucho en darle tips, porque él tiene la frescura y el talento natural…”, expresó Paleta a El Sol de México.

Mientras, Haza dijo a People en Español: “Fue muy sorprendente por el gran talento que le vimos y que haya hecho todo esto solo. Y cómo se desenvuelve en las entrevistas, tiene muy claro lo que quiere”.

Alexa Ordaz Castro

La joven Alexa Ordaz Castro brilló en este melodrama dando vida a la versión juvenil de Montserrat “Monse” Castillo Luna. En su caso, ella es la hija menor de la primera actriz Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz.

Cabe destacar que, aunque este es su primer papel de peso un teledrama, no se trata de su debut. Durante su infancia, la artista de 16 años se estrenó como actriz con un rol menor en Una familia con suerte (2011).

Luego de este primer acercamiento a la actuación de la mano de su mamá y su hermana mayor, la también actriz Danka Castro, la cantante prosiguió actuando en varias producciones de teatro musical.

Ahora, con su participación en Los ricos también lloran, no solo regresó por la puerta grande a las telenovelas, también demostró que lleva el talento en la sangre y va en serio a perseguir una carrera actoral en la televisión.

Carlos Gatica

Carlos Gatica, quien se destacó en esta novela encarnando a Emilio Campos, también es hijo de una afamada estrella, pero no del mundo de la actuación sino del fútbol mexicano.

Y es que su papá es el reconocido exfutbolista y comentarista deportivo Carlos Hermosillo, reconocido por ser el segundo máximo goleador en la Primera División de México.

Sin embargo, en sus venas también corre el talento artístico por parte de su familia materna. Y es que su abuelo materno fue el legendario cantante y actor chileno Lucho Gatica, conocido como el “Rey del bolero”.

Asimismo, su tío Luis Gatica (hermano de su mamá, Aída Gatica) es un famoso actor de telenovelas como Rubí (2004). Por su parte, Carlos hizo su debut en 2015. Desde entonces, no ha parado de actuar.

“Mi abuelo era el cantante chileno Lucho Gatica, mi abuela era actriz Mapi Cortés, mi tío que es actor, Luis Gatica, y mi primo Alfredo que también es actor. Luis es hermano de mi mamá”, contó a TVNotas.

En esta conversación, dio a entender que usa su apellido materno porque se llama igual que su reconocido papá. Por otro lado, aseveró que ser hijo de un famoso no lo ha ayudado abrirse camino en el medio.

“La verdad es que mucha gente ni sabe que soy hijo de Carlos Hermosillo porque mi nombre es Carlos Gatica. No lo oculto, yo me siento muy orgulloso de él, y muy orgulloso de mi familia, pero así lo he querido manejar”, apuntó.

Sergio Reynoso

Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, Sergio Reynoso es una consagrada figura en el mundo de las telenovelas mexicanas, pero no todos saben que también es retoño de un famoso.

El histrión, quien personifica a Ramiro Domínguez en Los ricos también lloran, es uno de los hijos del actor de la época de oro del cine mexicano, cineasta, actor de doblaje y cantante David Reynoso.

El fallecido artista, quien también actuó en producciones de Hollywood, llegó a formar parte del elenco de más de 174 películas. Además, el intérprete tuvo una carrera dentro de la política mexicana.

Por otro lado, Sergio ha demostrado ser heredero de sus dotes artísticos en varios proyectos desde su debut en los 90. Asimismo, su hermano Jorge Reynoso también decidió seguirle los pasos a su padre.

La mexicana y el güero (2020-2021), Como tú no hay dos (2020), Ringo (2019) y Sin tu mirada (2017-2018) son los últimos melodramas en los que ha trabajado aparte de la trama protagonizada por Rulli y Martín.