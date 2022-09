La polémica crianza de Jorge Salinas a sus hijos: no les compra juguetes y les paga por lavar trastes

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez trajeron al mundo a dos hijos, los cuales gozan de una particular crianza con la que no todos están de acuerdo.

Los actores están dentro del grupo de celebridades que quieren enseñarles el valor del dinero y del trabajo duro, por lo que no suelen consentir a sus mellizos como harían otros padres.

Sin embargo, muchos consideran algunas de estas cosas como “extremistas”, ya que los niños tienen derecho de disfrutar de ciertas comodidades y no son los “esclavos” de sus padres, como alegan sus detractores.

¿Cómo es la relación de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez con sus hijos?

De acuerdo con unas declaraciones de la actriz mexicana recogidas por Univisión, ellos son partidarios de recompensar a sus pequeños Máxima y León de 6 años por actividades domésticas.

“Sabes que ayer estaba lavando los trastes y les pago. Lavan el coche, lavan los trastes, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan las cosas. Porque mamá no compra juguetes, yo cero compro juguetes. Saben que mamá y papá no compran juguetes ”, aseveró la intérprete mexicana.

De igual manera, la famosa confesó que les prohíben ver sus producciones televisivas pues quieren que los vean como sus papás simplemente y no como estrellas del entretenimiento nacional e internacional.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”, expresó al mismo medio.

Según Jorge Salinas este tipo de crianza, sin privilegios, se lo copió a sus papás que lo educaron de igual manera.

“A mí me ponían a limpiar los excrementos del perro, a [limpiar] la cocina, a todos mis hermanos igual, porque ‘la reina’ era la mamá y la servidumbre que laboraba en casa era para el servicio de la mamá; pero la cama y todo lo hacíamos nosotros, lavar la ropa también y eso lo hacía mi padre y mi madre para enseñarnos que no debemos depender de los demás”, reveló el actor.