Pelea de Gustavo Adolfo Infante en vivo desata ola de rechazo y artistas exigen su salida

Gustavo Adolfo Infante ha sumado una crítica más a su carrera luego de pelear durante una transmisión en vivo del programa matutino Sale el Sol con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, lo que ha generado el rechazo de algunos artistas.

Infante reclamó a las presentadoras por desacreditar sus palabras y les echó en cara que es él quien siempre cuenta con las exclusivas.

“Pónganse a trabajar, saquen sus notas (...) Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayó mal que siempre me están desacreditando”, expresó sobre sus colegas.

Por si fuera poco, sorprendió al pedir su salida del programa o la de Joanna, pues no aguanta que “desacrediten” su trabajo.

“Empezando con Joana Vega, (las desacreditaciones) a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joana”, dijo.

Ante sus palabras, la presentadora tomó la palabra y rechazó su postura alegando que solo estaba siendo objetiva.

“¿Entonces me estás amenazando al aire? Wow, mira Gustavo, si quieres irte a tus argumentos que una madre, que cómo es posible... tratamos de ser lo más objetivos posibles y tú al aire me estás amenazando”, indicó.

Su comentario se debían a que Infante insinuó que estaban trabajando con Sergio Mayer por ponerse de su lado al apoyarlo frente a los reclamos de su ex nuera Natália Subtil, quien reclama una pensión alimentaria para su hija.

Artistas piden la salida de Gustavo Adolfo Infante

Las palabras del comunicador fueron rechazadas por distintos artistas como Sergio Mayer, quien emitió un comunicado rechazando las amenazas del comunicador. Ambos han enfrentado disputas legales anteriormente.

Me uno al rechazo y al repudio por este tipo de actos en televisión nacional. @ImagenTVMex y @OlegarioVazquez les pedimos no permitir este tipo de comportamientos misóginos al aire de @GAINFANTE #TuÚltimaPalabra Gustavo Adolfo pic.twitter.com/WufobTROwP — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) September 8, 2022

“Esta mañana con asombro, indignación y vergüenza fuimos testigos de cómo Gustavo Adolfo Infante en un medio de comunicación a nivel nacional y de una manera misógina atacó e intimidó a sus compañeras al aire (...) No solo se trata de una falta de respeto a sus compañeras, también es una ofensa al público en acto claro de acoso laboral y prepotencia”, se leía una parte del comunicado.

De igual manera, exigió en el texto que la cadena de televisión tome acciones y no permitan que siga dañando la imagen del canal.

“El gremio artístico y periodístico y el público en general, nuevamente nos unimos y pedimos, exigimos a Olegario Vázquez Aldir y a los ejecutivos de Grupo Imagen, reconsideren tener dentro de sus filas a personas que dañan la reputación del canal y las costumbres de las familias mexicanas”, finalizó.

Al igual que Mayer, Sylvia Pasquel pidió respeto para las comunicadoras.

Rt por favor, como se atreve a tratar así a dos señoras como @anamaalvarado y @vegabiestro que además tienen una carrera intachable. Misógino mal educado.@ImagenTVMex @OlegarioVazquez — Sylvia Pasquel (@sylviapasquel) September 9, 2022

“Por favor, como se atreve a tratar así a dos señoras como @anamaalvarado y @vegabiestro que además tienen una carrera intachable. Misógino mal educado”, dijo.

La periodista de Ventaneando, Linet Puente, también se pronunció enviándole un mensaje de apoyo a su colega.

“Mi @vegabiestro eres una profesional, una dama y una gran conductora, te abrazo fuerte”, expresó.

Héctor Navarro apoyó sus palabras y también dejó su mensaje.

“Coincido @vegabiestro. Eres una dama”, mencionó.

Esta no sería la primera vez que el profesional de la comunicación enfrenta una polémica, artistas como Gaby Spanic, Gloria Trevi, Consuelo Duval y Julián Gil lo han denunciado por sus continuos ataques.