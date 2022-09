‘Kiko’ bailó en un circo a los 78 y lo critican por “hacer el rídiculo”: él dio una lección

Carlos Villagrán, mejor conocido como “Kiko” en “El Chavo del 8″, encendió las redes sociales luego de circular un video en el que aparece bailando en un circo a sus 78 años de edad.

Han pasado varios años desde el final del programa de Chespirito, además de una serie de problemas legales entre los miembros del elenco pero no es ningún secreto que todos han seguido aprovechando sus personajes para obtener ingresos.

Édgar Vivar “El seño Barriga”, Rubén Aguirre “El profesor Jirafales” y Carlos Villagrán “Kiko” han sido de los estelares del show que han tenido gran éxito actuando en el circo.

Aunque poco a poco se han ido despidiendo, ver a Carlos Villagrán bailando al ritmo de I Know You Want Me, de Pitbull dividió opiniones.

El video fue grabado en Tegucigalpa, Honduras el pasado 2 de septiembre y fue parte de un número del circo de los Hermanos Fuentes Gasca. La apariencia física del actor fue blanco de burlas, lo que dejó ver el lado más cruel del Internet.

Tunden en redes a Carlos Villagran por seguir trabajando con su personaje de Kiko a los 78 años: “Hay que saber cuándo retirarse” pic.twitter.com/Og0p3NacSk — Lo + viral (@VideosVirales69) September 8, 2022

“Tiene que comer y pues sólo así”. “Hay que saber cuándo retirarse”. “Ya siéntese señor”. “Que ya supere al personaje, ya da pena”. “Lo mejor para él sería retirarse”. “Debió haber planeado mejor su retiro”, expresaron algunos.

Los ataques hacia “Kiko” hicieron enfurecer a algunos que no dudaron en salir a defenderlo.

“Independientemente de sí ahorro o no. Yo quisiera llegar a su edad con esa lucidez, energía y contoneo al bailar”. “No tiene nada de malo que trabaje, por subsistir o por hacer lo que le gusta. Lo felicito”. “Yo haría lo mismo si sintiera mucha pasión por algo”. “Pues si el señor se siente bien pues que lo haga,a nadie le hace daño”. “Hace lo que le gusta, tiene fuerza, lucidez y deseo de hacerlo, al que no le guste que no lo vea y punto”. “¡Es actor y sólo está haciendo lo que le gusta! Dejen vivir”.

El icónico actor cómico se llevó el reconocimiento de aquellos que lo recuerdan con cariño

Y es que como se lee en algunos comentario de redes sociales, “no le hace daño a nadie” que el actor siga haciendo lo que le gusta y ganando por ello.

Hasta donde se sabe, Villagrán actualmente radica en el estado de Querétaro y sigue realizando algunos shows de forma esporádica con su emblemático personaje. Cabe destacar que el nombre tuvo que se cambiado de “Quico” a “Kiko” debido a los problemas que ha tenido con los derechos de autor.

En su momento, Villagrán y Roberto Gómez Boñalos se enfrentaron en una disputa legal

Mientras “Chespirito” aseguraba ser el autor del personaje, Villagrán sostenía que el éxito fue gracias a su ingeniosa inerpretación así como a las icónicas frases que él mismo creó.

Según el mismo actor ha dicho, hubo un momento en que “Kiko” era el más popular del programa.

“Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más ‘Quico’ en popularidad que ‘El Chavo’, y me sacaron del programa”, dijo.

En 2019 Villagrán dijo que se despediría de Kiko: “No es porque no lo pueda hacer, pero, como dice Juan Gabriel en una canción, ‘Dios perdona pero el tiempo no’, entonces, pues, mi peor enemigo es un niño que sale en la televisión, que soy yo mismo con 48 años menos”.