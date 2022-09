6 películas de Mario Casas que lo han consolidado: no todo es ‘Tres metros sobre el cielo’

El mundo entero recuerda al intérprete español Mario Casas por su actuación protagónica en Tres metros sobre el cielo, el exitoso drama romántico que lo lanzó a la fama mundial cuando se estrenó en el año 2010.

Sin embargo, antes y después de ponerse en la piel de “Hache”, el histrión ha formado parte de numerosas producciones en las que ha probado que no solo es un rostro bonito, también es un actor muy talentoso.

La trayectoria actoral de Mario Casas, el galán de Tres metros sobre el cielo

Mario Casas debutó en la actuación en el reparto secundario de la serie de televisión Obsesión en 2005. Un año más tarde se estrenó en la gran pantalla en la película El camino de los ingleses junto a Antonio Banderas.

A partir de entonces, estaría imparable encadenando roles. Su primer protagónico en el cine llegó tres años más tarde con Fuga de cerebros. Después se integró al elenco principal del largometraje Mentiras y gordas.

Finalmente, en 2010, encabezó la cinta que lo catapultaría a la fama dentro y fuera de España: Tres metros sobre el cielo, la cinta basada en la novela homónima de Federico Moccia que encabezó con María Valverde.

Todas sus primeras películas fueron taquilleras, pero tuvieron una recepción funesta por parte de la crítica. No obstante, con el paso del tiempo, dejó los roles juveniles para encarnar papeles más complejos.

Su elección de papeles con buen olfato y su trabajo duro para ganarse el respeto de la industria permitieron que tanto los especialistas en el séptimo arte como el público adulto comenzaron a tomarlo en serio.

Todo esto lo hizo sin renegar de su pasado como estrella juvenil ni de Hache, el rol que marcó un antes y un después en su vida y no dudaría en retomar. En su camino al éxito, tampoco se ha olvidado de sus fans.

6 roles con los que Mario Casas ha conquistado al público y a la crítica

Ahora, con 17 años de exitosa carrera, Mario Casas no solo ha construido una trayectoria en el cine prolífica con una filmografía compuesta por 23 películas que abarcan distintos géneros cinematográficos.

También es reconocido como uno de los actores españoles con mayor proyección internacional y se ha ganado el respaldo de los espectadores y de los críticos que disfrutan ver su desempeño en sus filmes.

Aunque son muchas y la decisión difícil, a continuación, te presentamos 6 largometrajes con los que el galán español ha logrado consolidar su carrera demostrando sus dotes actorales, su versatilidad y su entrega:

Grupo 7 (2012)

Justo después tras el estreno de Tengo ganas de ti, la secuela de Tres metros sobre el cielo en 2012, Mario Casas sorprendió con su actuación en la cinta policiaca Grupo 7 bajo la dirección de Alberto Rodríguez.

En el proyecto, nominado a los Premios Goya como mejor película, el histrión dio vida a uno de sus personajes mejor ensamblados y sólidos: el inteligente y ambicioso Ángel Lares Pacheco.

Dentro de la trama, ambientada en la ciudad de Sevilla en los años 90, Ángel anhela ser inspector de policía y se suma al Grupo 7, un inescrupuloso escuadrón de policías dispuesto a todo para limpiar las calles de droga.

Las brujas de Zugarramurdi (2013)

Mario Casas trabajó por primera vez junto al afamado director Álex de la Iglesia en la cinta Las brujas de Zugarramurdi en el año 2013. Por supuesto, no sería la última ocasión en la que colaborarían

En el largometraje, Casas dio vida a Antonio, un mujeriego desempleado que une fuerzas junto a un padre divorciado y también sin trabajo llamado José Fernández (Hugo Silva) para cometer un atraco.

Los bandidos logran robar una casa de empeños, pero en su fatídica huida de la policía terminan perdiéndose en un bosque en donde viven unas brujas caníbales.

Con su actuación en esta famosa cinta, el intérprete probó como nunca sus dotes para la comedia y se alzó con su primer Premio Feroz al mejor actor de reparto.

La mula (2013)

La película La mula fue una adaptación regular de la novela de Juan Eslava Galán y estuvo rodeada de polémicas. Entre ellas, la renuncia del director Michael Radford días antes de finalizar la filmación.

Sin embargo, Mario Casas salvó el proyecto con su interpretación del cabo Juan Castro, un hombre al que le importa más el destino de su mula que alzarse con la victoria en la guerra civil española.

Por esto, va en búsqueda del animal y, luego de cruzar la línea del frente, se ve envuelto en un evento que lo termina convirtiendo en todo un héroe de guerra involuntariamente.

En el filme inspirados por hechos reales, el actor volvió a compartir escenas con una destacada María Valverde. Dentro de esta historia, el romance de sus personajes es un derroche de ternura.

El fotógrafo de Mauthausen (2018)

Dentro de esta producción también basada en hechos reales, Mario Casas se metió en la piel de Francesc Boix, un preso del campo de concentración de Mauthausen que trabaja en el laboratorio fotográfico del lugar.

Se trata de uno de los roles a los que más se ha entregado al actor. De hecho, de acuerdo a Fotogramas, perdió 22 kilos para dar vida al hombre cuyas fotos fueron cruciales en los juicios de Núremberg en 1946.

La película, dirigida por Mar Targarona, es considerada una de las mejores sobre el Holocausto, según la revista antes mencionada.

El praticante (2020)

En este inquietante thriller, Mario Casas no solo probó que lo da todo por un papel, sino también que es uno de los mejores actores que tiene España en la actualidad.

Dentro de esta película de Carles Torras, el artista se transformó en Ángel, un hombre que trabaja como técnico en emergencias sanitarias en una ambulancia.

En la trama original de Netflix, el protagonista sufre un grave accidente que lo deja en silla de ruedas y su vida idílica al lado de su novia francesa, Vane, comienza a desplomarse.

Y es que la idea de que su pareja lo engaña comienza a obsesionarle al punto de que decide volver su mundo infierno para los dos del que será muy difícil salir.

Con el fin de encarnar este rol, Casas visitó el Centro Nacional de Parapléjicos de Toledo y el Instituto Guttmann de Barcelona. Asimismo, trabajó también en la parte psicológica. Su preparación se nota.

No matarás (2020)

Mario Casas se destacó como nunca en su carrera en este largometraje sobre la moral de David Victori con un impresionante manejo tanto del físico y de los gestos, así como también de locución y miradas.

En el thriller, el español dio vida a Dani, un buen muchacho que decide retomar las riendas de su vida tras el fallecimiento de su padre enfermo, a quien se había dedicado a cuidar los últimos años de su vida.

Una noche antes de embarcarse a un viaje conoce a Mila, una joven sensual e inestable. El encuentro tiene graves consecuencias que llevan a Dani hasta el extremo de plantearse cosas que nunca habría pensado.

Por su actuación en esta producción, Casas finalmente se ganó su primer Goya al mejor actor. Al recibir el premio, dio un emotivo discurso en el que lo dedicó a su equipo de trabajo, su familia y sus admiradores.

“Sobre todo al público. Muchísimas gracias porque me lleváis apoyando desde hace quince años y me habéis llevado donde estoy ahora mismo, me habéis apoyado desde el principio”, manifestó emocionado.

Por último, para concluir, hizo mención a su cinta más famosa: “A todos aquellos que alguna vez habéis estado a Tres metros sobre el cielo, muchísimas gracias”.

Gracias a su trabajo en No matarás también se alzó con el Premio Feroz al mejor actor protagonista.