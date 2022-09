“Sr. asambleísta no soy la chica OnlyFans”: Mafer Vargas responde a acusación de Fernando Villavicencio

María Fernanda Vargas actual candidata para la Alcadía del cantón Simón Bolivar respondió por medio de su cuenta de Instagram al asambleísta Fernando Villavicencio por acusaciones que él edil habría emitido sobre la empresaria.

En una entrevista que brindó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio hizo fuertes declaraciones sobre María Fernanda Vargas. “La señorita OnlyFans, Mafer Vargas con quién está vinculada o no está vinculada a quién fue asesinado y en su casa encontraron 9 millones de dólares”, expresó.

La respuesta de María Fernanda Vargas

Sin embargo, la empresaria y modelo no dudó en contestar a dichas acusaciones y en un video de más de un minuto le pidió a Villavicencio que no la llame la “chica de OnlyFans”.

“Asambleísta Fernando Villavicencio hoy en horas de la mañana en una entrevista, usted aseguró que la chica OnlyFans refiriéndose a mí, mantengo vinculación con un caso de asesinato y un allanamiento a mi vivienda en la que afirma que encontraron nueve millones de dólares. Sr asambleísta, por si no me conoce, me presento mi nombre es María Fernanda Vargas Córdova y no la chica de OnlyFans como usted se refiere a mi persona por un trabajo que realicé en el pasado y no me enorgullezco”, expresó.

Pese a haber dicho que no sé enorgullece de lo que fue su trabajo como modelo en la famosa plataforma para creadores de contenido. El año pasado la modelo no dudó en contar en una entrevista con el famoso youtuber Logan y Logan que gracias a esta actividad consiguió mejorar su actual spa de belleza y aseguró que OnlyFans si le estaba dando buenos frutos económicos.

Por otro lado, en el video que está colgado en su cuenta de Instagram le pidió a todos quienes quieran saber más de su historial judicial, lo pueden hacer buscando su cédula de identidad. “Puede usted ingresar al sistema judicial con mi número de cédula y ver las causas que puedan estar a mi nombre. Soy un personaje reconocido público desde el 2003 esto me expone a que siempre nos puedan nombrar o referir ante cualquier situación”, expresó.

Finalmente, Vargas expresó su descontento con las declaraciones del edil, pidiendo que la investigación debería ser para el asambleísta. “El investigado es usted por estar acusado de ser beneficiario de una red de corrupción con varias farmaceúticas”, concluyó.

¿Por qué se volvió famosa María Fernanda Vargas?

Hace casi diez años, la modelo María Fernanda Vargas, sufrió un intento de asesinato, mientras se encontraba dentro de su auto. Con una botella rota y pedazos de guilletes mujeres no identificadas, le cortaron gran parte de su rostro y la golpearon en todo su cuerpo.

Su historia se compartió por distintos medios locales e internacionales, desde entonces la fama de la modelo fue creciendo y poco a poco su nombre empezó a resonar en los medios de espectáculos más populares del país.

A pesar de los años que han pasado, Mafer Vargas, no olvida por completo esta difícil etapa de su vida. Después de haberse sometido a varias cirugías plásticas, y los más de 350 puntos que tuvo su rostro y cuello.

La modelo de OnlyFans

Para nadie es un secreto que ‘Mafer’ ha ido impulsando su carrera como modelo desde la famosa plataforma digital OnlyFans, la ecuatoriana en distintas oportunidades reveló que gracias al contenido exclusivo que publica en Only Fans, ha llegado a facturar hasta 14 mil dólares en tres meses.

Siempre dejó claro que ella “solo muestra lo de arriba. Solo me pagan por ver, nada más”. Finalmente, después de todo lo vivido por parte de ‘Mafer’ hoy toma esta oportunidad política para impulsar sus proyectos de ayuda a más mujeres que han vivido situaciones de violencia y maltrato, según lo expresó en la rueda de prensa de su lanzamiento.