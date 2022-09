Sencillas, pero glamorosas: las estrellas que deslumbran en el Festival de Cine de Venecia

El buen gusto se hizo sentir en la alfombra roja de uno de los festivales más prestigiosos del mundo: la edición 79 del Festival de Cine de Venecia, que se desarrolla en el Palazzo del Cinema de Venecia, Italia. En la sencillez, sin dudas, es sinónimo de elegancia. Estas fueron las artistas que destacaron. Blanca Padilla, Sadie Sink, Penélope Cruz, Cate Blanchett, Olivia Wilde y Chloë Sevigny, son algunas de las que robaron miradas.

Cate Blanchett en un sobrio negro

Es un estupendo mono negro de terciopelo con detalles florales en el pecho, la actriz australiana Cate Blanchett mostró toda si seguridad y escultural cuerpo. El traje de la colección pasada de otoño-invierno de Schiaparelli le quedó estupendo.

Sadie Sink: fresca y elegante

Otra que se robó las miradas de todo, fue la protagonista interprete de Max en Stranger Thins, Sadie Sink. La jovencita de 20 años supo brillar en el festival al casi modelar con su precioso vestido que la puso en boca de todos. El atuendo blanco de Alexander McQueen le aportó frescura, elegancia y elegancia. Ella le sacó el máximo provecho.

Penélope Cruz: deslumbrante en un manga larga

La española derrochó glamour en el evento cinematográfico. Flores para la flor. Ella lució La actriz protagoniza “L’Immensitá”, la cinta con la que Emanuele Crialese busca hacerse con el León de Oro. El entallado estampado floral negro forma parte de Chanel. Demostró que no es necesario exhibir todo tu cuerpo para verse como una diosa.

Olivia Wilde como una Miss Universo

A su paso por la alfombra roja de edición 79 del Festival de Venecia, la esplendorosa Olivia Wilde nos hizo recordar a la mis Universo Dayana Mendoza. Posó con un vaporoso vestido semitransparente amarillo para llamar a la buena suerte. Contaba con un deslumbrante escote, adornos metalizados tanto en la parte del cuerpo como en la cintura y hombros El glamoroso atuendo es de Gucci. La actriz asistió al evento Por su nueva película Don’t Worry My Darling, que es de las más vistas y comentadas del año.

Blanca Padilla con un Armani

La española estuvo regia con eligió vestido ajustado con escote con pedrería en tono plata, creado por Giorgio Armani, que confiesa eligió a ultimo momento. Su estilista Raquel Álvarez apostó porque la estrella llevara una peluca corta y explicó que la idea surge “de un deseo aspiracional e inspiracional de hacer un cambio notable y precioso que nos permita un registro hasta ahora inexplorado”.

Chloë Sevigny rompe esquema con diminuto vestido

En una alfombra roja llena de atuendos largos, la protagonista de “Bones And All”, Chloë Sevigny, apostó por un diminuto minivestido de Gucci, lo que hizo que se distinguiera del resto de estrellas que brillaron. Sus hermosas piernas quedaron al descubierto con las aperturas cut out de su look.