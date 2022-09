Sadie Sink, la Max de Strangers Things: ¿por qué es la chica más googleada del momento?

Sadie Sink alcanzó la fama luego de su interpretación como Max en la exitosa serie Strangers Things, la cual le abrió las puertas en la industria cinematográfica y ahora se ha robado las miradas durante el Festival de Venecia 2022 donde han aparecido celebridades de la talla de Penélope Cruz, Cate Blanchett, Julianne Moore o Timothée Chalamet.

A sus 20 años, Sadie comienza a perfilarse como una de las actrices del momento destacando tanto por su actuación, como por su buen gusto por la moda al ser una de las mejores vestidas de la gala.

La joven apareció en La Mostra para presentar The Whale, cinta protagonizada por el recordado actor Brendan Fraser, quien regresó al mundo de la actuación por todo lo alto.

Sadie Sink, una de las actrices jóvenes del momento

Su aparición en Stranger Things sirvió para que sacará todo su potencial para la actuación y que se convirtiera en una de las más aclamadas por diseñadores y directores.

Con un estilo propio, fresco y mucha elegancia apareció luciendo un traje largo con una falda de tul lavanda en capas, que daba la impresión de plumas, un corpiño sin tirantes que incluía dos aberturas laterales, y relucientes cristales florales y bordados de cuentas. Una creación de Alexander McQueen.

Sink se ha convertido en una de las actrices del momento y para resaltar aun más su panorama, The Whale, se ha llenado de buenas criticas por parte de los expertos.

Esta sería su segunda película y próximamente también la veremos en el filme Dear Zoe, por lo que todo parece indicar que su nombre aparece con más frecuencia en las próximas producciones.

Recordemos que en el 2021 protagonizó el videoclip de All Too Well, de Taylor Swift, un cortometraje de 14 minutos dirigido por la propia cantante y que, según The Hollywood Reporter, sería elegible para la categoría de cortometraje de ficción en los Premios Oscar.