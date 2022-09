Penélope Cruz prueba que los 40 son los nuevos 20: los looks con los que brilló en Venecia

Los hermosos looks de Penélope Cruz en Festival de Cine de Venecia: prueba que los 40 son los nuevos 20 Instagram @penelopecruzoficial / Captura entrevista

Penélope Cruz está brillando y estos últimos días ha estado en el Festival de Cine de Venecia, deslumbrando con sus looks.

La actriz española ha llevado los mejores atuendos en Italia, demostrando que a sus 48 vive su mejor momento y dando clases de moda.

Desde vestidos hasta jeans llevó la famosa actriz, y aquí te mostramos los mejores looks, que te pueden inspirar a tus 40 para lucir fabulosa y moderna.

Penélope Cruz y los looks con los que se robó las miradas en el Festival de Cine de Venecia

Vestido largo floreado

Penélope lució hermosa y elegante llevando un vestido largo y semi ajustado, con mangas largas floreado.

Era una pieza negra con flores rosadas, y de cuello redondo que llevó con hombreras y unas sandalias negras muy chic.

Jeans y top con sandalias de plataforma

La protagonista de Madres paralelas llevó un look moderno y juvenil compuesto por unos jeans con bolsillos adelante y top de cuadros negro y blanco.

Además, complementó este atuendo con una chaqueta del mismo estilo del top, de cuadros blanco y negro, y optó por unas sandalias negras de plataforma.

Vestido largo de falda ancha

Otro atuendo con el que Penélope se robó las miradas fue un vestido largo, ajustado en la cintura, y ancho en la falda con estampado negro y rojo.

Además, tenía un escote muy elegante, cruzado en el cuello y amarrado atrás, con el que le dio un toque chic y sofisticado.

“Wow esta mujer no envejece”, “muero con sus looks, son lo máximo”, “me encantó su atuendo, es la más hermosa”, “que divina esta mujer, es perfecta”, “amé sus vestidos en el Festival”, y “wow espectacular Penélope Cruz”, fueron algunas de las reacciones en redes por sus looks.