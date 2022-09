‘Malcolm el de en medio’: ¿qué pasó con Dewey tras la serie?

Hay series que pasan desapercibidas y otras que, no importa cuánto tiempo pase, son imposibles de olvidar porque marcaron a toda una generación. Ese es el caso de Malcolm el de en medio.

Estrenada en enero del año 2000, la exitosa serie juvenil conquistó a las jóvenes audiencias narrando la vida de una familia disfuncional cuyo hijo mediano, Malcolm, resulta ser un genio.

Además del protagonista adolescente, los otros seis miembros de su peculiar clan también lograron clavarse en el corazón del público. Entre ellos, uno de los más recordados es el pequeño Dewey.

El inteligente y musicalmente dotado niño es el hijo menor de la familia hasta el nacimiento del tierno Jamie. En la trama, era víctima constante de las bromas y abusos de sus hermanos mayores.

Detrás de este entrañable personaje, estuvo más que cabal el talentoso niño actor Erik Per Sullivan a lo largo de los 151 episodios del programa, divididos en siete exitosas temporadas.

Con apenas 8 años de edad, Per Sullivan se ganó a la audiencia en la primera entrega con un gran talento y carisma. A partir de entonces, el público amó verlo crecer hasta el final de la serie.

El histrión infantil no era novato en esa época, pero apenas comenzaba su carrera y formar parte de esta producción de Fox aclamada por la crítica y multipremiada lo catapultó a la fama mundial.

No obstante, desde el desenlace del proyecto creado por Linwood Boomer en 2006, han pasado 16 años en los que el público no ha vuelto a ver al prometedor artista y se preguntan qué fue de él.

¿Qué fue de Erik Per Sullivan, el actor detrás de Dewey en Malcolm el de en medio?

Luego de alcanzar el estrellato internacional con su actuación en Malcolm el de en medio, el nacido en Massachusetts el 12 de julio de 1991 continuó expandiendo su trayectoria en el cine.

La joven estrella dio voz a Baby Bug en la famosa cinta Arthur y los Minimoys (2006). Además, actuó en el cortometraje Once Not Far from Home (2006) y las películas Mo (2007) y Twelve (2010).

No obstante, luego de haber actuado en la cinta protagonizada por Chace Crawford y con una prometedora carrera actoral por delante, Erik Per Sullivan decidió retirarse de la actuación en 2010.