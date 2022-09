Así respondió Camilo a los rumores de embarazo de Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas del momento del medio musical, gracias a la linda familia que han formado junto a su hija Índigo y sus distintas muestras de amor a través de las redes sociales, que los hace lucir felizmente enamorados y orgullos de cada uno.

Aunque en varias oportunidades han sido criticados y tildados de “intensos” por sus distintas dedicatorias de amor, ellos siguen disfrutando su unión y ahora sus primeros meses como padres.

Ahora, un nuevo rumor de embarazo ha surgido sobre la pareja y Camilo no dudo en brindarle información a sus seguidores.

¿Camilo y Evaluna esperan un nuevo bebé?

Hace apenas cinco meses le dieron la bienvenida a su primogenita, por lo que la cantante venezolana aún mantiene un cuerpo postparto que ha sabido aceptar y presumir sin miedo a las críticas.

Recientemente, la pareja se ha visto envueltos en habladurias sobre en un posible embarazo, pues algunos usuarios aseguraron que Evaluna parecía embarazada tras aparecer en la alfombra roja de una premiación.

“Parece que está embarazada”, “Tiene barriguita”, “’Será que viene en camino un nuevo hermanito para Índigo?, “No esperaron mucho para buscar el segundo”, “¿Está embarazada de nuevo?”, se lee en las redes sociales.

Ante los insistentes comentarios, el colombiano ha causado revuelo al hablar al respecto y aunque negó la situación dejó una incógnita abierta.

“Por ahora no, pero tampoco estaba en planes Índigo, entonces”, dijo el intérprete en medio de risas durante entrevista en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, dejando entrever una posibilidad.

Hasta el momento la hija de Ricardo Montaner no se ha pronunciado al respecto y algunos de sus fans salieron en su defensa.

“Hace apenas cinco meses dio a luz, es normal su barriga”, “La gente no entiende que no se opina de los cuerpos ajenos”, “Es barriga normal, es madre primeriza”, “Dejen de especular, Índigo no tiene ni un año”, expresaron.