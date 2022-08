Velma de ‘Scooby-Doo’ originalmente estaba enamorada de Daphne: así es la escena eliminada que lo insinuaba

Entre las muchas películas que acapararon por completo el gusto del público en todo el mundo a comienzos del tercer milenio, sin lugar a dudas, se encuentra Scooby-Doo, la adaptación homónima en imagen real de la popular serie de dibujos animados de Hanna-Barbera.

Estrenada en 2002, con un guion de James Gunn y dirección de Raja Gosnell, el largometraje protagonizado por Freddie Prinze Jr. (Fred), Sarah Michelle Gellar (Daphne), Matthew Lillard (Shaggy) y Linda Cardellini (Velma) se convirtió en todo un éxito de taquilla y un clásico de culto.

No obstante, algo que no todos los espectadores saben es que Warner Bros. hizo ajustes significativos al libreto original de Gunn y eliminó del largometraje varias escenas grabadas. Entre estas, algunas que insinuaban que Velma era lesbiana.

Las escenas de Scooby-Doo que fueron eliminadas porque revelaban la homosexualidad de Velma

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la red social Twitter en el año 2020, el guionista de esta película y su secuela destapó que Velma era “explícitamente homosexual” en su adaptación original de la trama, pero Warner Bros. diluyó esa idea hasta desaparecerla.

“En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guion inicial. Pero el estudio siguió diluyéndolo y diluyéndolo, volviéndose ambiguo (la versión filmada), luego nada (la versión lanzada) y finalmente teniendo novio (la secuela)”, confesó para la sorpresa de muchos.

Entre las secuencias que se eliminaron hubo una que llegó a la versión en DVD de la cinta. En esta, Velma estaba tomando en un bar hasta ve a Daphne entrar en el lugar. Entonces, aparentemente movida por sus sentimientos, comienza a cantar Can’t take my eyes off you de Frankie Valli.

Cabe destacar que Fred entró en la secuencia al mismo tiempo que Daphne por lo que, aunque claramente se insinúa que Velma está dedicando su apasionada interpretación a su compañera, la presencia del galán abre la posibilidad de que más bien podría estar cantándole a él o a los dos.

Por otro lado, Sarah Michelle Gellar destapó poco después del lanzamiento de la cinta que su personaje y el de Linda Cardellini se daban un beso en el “las almas se alineaban correctamente”.

Sin embargo, aunque esta secuencia entre Daphne y Velma efectivamente se grabó, no llegó a ninguna de las versiones de Scooby-Doo que fueron lanzadas.

¿Por qué las escenas de Velma y Daphne en Scooby-Doo fueron descartadas?

La principal razón por la que el estudio decidió cambiar la historia y eliminar estas secuencias fue para que el filme lanzado hace 20 años fuera más “familiar”. De acuerdo a Gunn, la película originalmente buscaba una clasificación PG-13. En base a eso, se escribió al guion.

No obstante, cuando la cinta fue revisada, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA por sus siglas en inglés) le dio a una calificación R, muy lejos de lo que aspiraban. Debido a esto, la empresa decidió apuntar por una clasificación PG y se hicieron algunas ediciones importantes.

“La película originalmente estaba destinada a ser PG-13 y se redujo a PG después de que 3 padres se indignaron en una proyección de prueba en Sacramento. El estudio decidió tomar una ruta más familiar”, explicó en un hilo en Twitter en 2020.

“Se eliminaron el lenguaje, las bromas y las situaciones sexuales, incluido un beso entre Daphne y Velma. Los escotes fueron ocultados con CGI. Pero, afortunadamente, los pedos permanecieron. Pensé en ese momento que el cambio de calificación fue un error”, reconoció.

“Sentí que muchos adolescentes salieron para la primera película y no obtuvieron lo que querían (y no regresaron para la secuela). Pero hoy no lo sé. A tantos niños pequeños les encantaron esas películas, lo cual es genial”, concluyó.