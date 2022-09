El hijo de Fernanda Castillo ya es todo un príncipe y estas fotos de su transformación lo prueban

Fernanda Castillo sostiene una sólida relación con Erik Hayser, de donde nació su hijo Liam, el cual ya tiene 2 años y se ha convertido en todo un príncipe.

Su transformación ha pasado volando y es que todos recuerdan aquel diciembre de 2019 cuando la pareja comunicó el nacimiento de su primogénito.

En especial, la protagonista de El señor de los cielos, puesto que casi muere por complicaciones en el parto. “Fue un momento en que no sabíamos si íbamos a poder seguir siendo una familia y estoy muy orgullosa de poder estar aquí”, expresó sincerándose sobre su hemorragia obstetricia.

Desde las primeras semanas el público ha ido constatando su evolución, aunque el dúo de artistas prefiere mantener la gran parte de los detalles en privado, pues quieren disfrutar de esta dulce etapa sin tantas opiniones o críticas externas.

“Él me ha hecho sentir que soy más fuerte de lo que imaginaba, que soy más especial de lo que imaginaba, me ha hecho sentir que soy la mejor porque soy su mamá, porque él me eligió a mí y es un niño tan especial (...) Me emociona, es como aire fresco y es como un apretujón para el corazón. Es lo más maravilloso que me ha pasado. Ser mamá de este niño, que además siento que es un niño tan especial, es lo mejor que me ha pasado”

— Fernanda Castillo sobre la maternidad.