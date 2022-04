Fernanda Castillo con su abdomen marcado prueba que está mejor que nunca a los 40 años

La maternidad le sentó a Fernanda Castillo de la mejor manera y es que desde que nació su pequeño Liam hace un año, la mexicana se ha dedicado a regresar a su anterior figura y los resultados ya saltan a la vista.

La famosa de 40 años presumió de su abdomen tonificado en una reciente publicación de Instagram, dejando constancia de la gran disciplina de su proceso, en el que no solo recuperó su silueta sino que incluso luce mejor que nunca.

La intérprete de Mónica Robles en El Señor de los Cielos posó con un traje de baño multicolor que dejó a la vista su cuerpo, derrochando sensualidad y belleza natural, llevando gafas de sol y luciendo su melena al natural, lo que bastó para hacerse con más de 92 mil ‘me gustas’.

Fernanda Castillo dio una lección de amor propio en las redes sociales

“Hace mucho tiempo no me sentía tan bien conmigo y con mi cuerpo. Ha sido un proceso de mucha disciplina y amor propio, pero estoy muy orgullosa porque siente que me he recuperado como mujer al trabajar en la mejor versión de mí”, escribió la actriz junto con las postales.

“No porque mi cuerpo antes estuviera mal, ni fuera menos hermoso, sino porque he buscado el cuerpo que a mí me hace sentir en armonía, el cuerpo que yo decido tener, no el que nadie me impone”, agregó.

Su poderoso mensaje de autoaceptación bastó para arrebatar cientos de elogios por parte de sus 6.8 millones de seguidores que se sintieron inspirados a amar su cuerpo, sin prestarle atención a los estándares de belleza de la sociedad.

“Eres una mamacita mi Fer”, le dijo la actriz, Carmen Villalobos, mientras que sus fans le respondieron que “te ves hermosa”, “guapísima”, “me encanta demasiado cómo te ves” y “como siempre muy diva”.