Fernanda Castillo quiere normalizar la lactancia con esta tierna foto de su maternidad

Desde que Fernanda Castillo se convirtó en mamá el pasado diciembre de 2020 ha compartido los pormenores de su vida al lado del pequeño Liam, de un año, que llegó para transformar todo su mundo.

A través de sus vivencias, la actriz también ha querido empoderar a otras mujeres en la misma situación de ella y normalizar hábitos como la lactancia, que la sociedad critica cuando se expone en redes sociales.

Precisamente, mediante una fotografía en su perfil de Instagram, la protagonista de El Señor de los Cielos mostró ese momento íntimo que vive junto a su pequeño mientras lo alimenta y que es parte de la rutina de una mamá primeriza.

Fernanda Castillo reivindica la lactancia

“Cada día, desde que existes, me esfuerzo por ser la MAMÁ que mereces, Liam”, escribió la mexicana en Instagram.

“Seguro voy a equivocarme mil veces y otras tantas no sabré cuál es el camino correcto. Trataré de no perder la paciencia, pero pasará, trataré de no heredarte mis miedos, pero puede que se cuelen”, agregó en su conmovedora publicación.

Esta se llevó más de 137 mil ‘me gustas’ por parte de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes positivos por mostrarse tan real y vulnerable.

“Trataré siempre ser la mejor versión de mí para ti. Hacerte valiente pero sobre todo libre, enseñarte las cosas más importantes de la vida para que te conviertas en un buen ser humano y un buen hombre. Guiarte, contenerte, acompañarte y un día soltarte para que vueles”, aseveró la orgullosa madre a sus 39 años.

Y es que Fernanda Castillo valora cada mínimo detalle que tiene con Liam, puesto que luego de darlo a luz casi pierde la vida por complicaciones de salud. Por eso, se siente privilegiada de compartir con él y su pareja, Erik Hayser, esta gran etapa.