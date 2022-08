“Ya está mayor para estos chistes”: Thalía aparece con barba y recibe críticas

Para Thalía, el humor no tiene ningún tipo de límite de edad, sin embargo parece que no todo el público piensa igual, pues las críticas no faltan cuando la cantante desea sacar algunas risas.

A través de sus redes sociales, la cantante suele compartir videos divertidos con sus seguidores para brindarles un momento antiestrés y de muchas risas.

Mientras algunos siguen y disfrutan el ocurrente humos de la también actriz, para otros resulta poco agradable y afirman que ya es una mujer mayor para tener este tipo de publicaciones.

Esto se pudo apreciar en una de sus más recientes publicaciones, en la cual apareció con un look muy varonil con barba, bigotes y tatuajes en diversas partes de su cuerpo, mientras hablaba simulando una voz mucho más gruesa.

Los clips resultaron muy divertidos para los fieles fanáticos de la artista, de modo que en redes sociales algunos replicaron la publicación con risas incluidas.

Sin embargo, no faltaron las críticas y malos comentarios sobre este divertido momento de la protagonista de “María, la del barrio”, ya que hay quienes la consideran demasiado “mayor” para hacer este tipo de bromas.

Thalía muestra con orgullo su personalidad divertida

Thalía sorprende con barba y rutina masculina 😄 pic.twitter.com/8tBarmuDzp — Bene C 💚💜 (@BenellVcortes) August 28, 2022

Aunque las críticas nunca faltan, Thalía disfruta profundamente generar algunas risas con sus seguidores, de modo que es muy común verla haciendo personajes divertidos o cumpliendo trends de redes sociales.

Hace tan solo unos días, la intérprete celebró su cumpleaños número 51 y mostró con orgullo su celebración.

Para celebrar esta edad, Thalía tuvo un extravagante pastel de 5 pisos, así como la fiel compañía de todos sus amigos y familiares más cercanos.

En esta celebración, la famosa demostró una vez más que los años le han caído muy bien y no tiene miedo de mostrar cómo es su curvilínea figura que mantiene desde que era joven.