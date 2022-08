Tatiana sorprende con foto de antaño junto a Lucero: así ha sido su amistad

Lucero cumplió 53 años este 29 de agosto y para celebrarlo envió un mensaje de agradecimiento a la vida junto una fotografía en el que se dejó ver al natural.

“Como cuando es mi cumpleaños y me siento profundamente agradecida recibiendo tantos mensajes de amor. Sus abrazos virtuales y sus hermosísimos deseos me llenan de alegría y hacen mi día sumamente especial, gracias de todo corazón. No tengo cómo agradecer tanto amor y tantos detalles en este día. Amando todo lo bello que Dios me ha dado, gracias a la vida por un cumpleaños tan lindo, por un año más de salud y vida rodeada de quienes tanto amo!”, escribió junto a la instantánea.

Famosas como Yuri, Mariana Seoane, Chantal Adere e Itati Cantoral inundaron la publicación con felicitaciones y buenos deseos. Quien no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje con una fotografía que despertó la nostalgia fue Tatiana.

La llamada “Reina de los niños” recurrió a su cuenta de Instagram personal para compartir una imagen en la que aparece con la intérprete de “Ya no” cuando eran más jóvenes.

“Feliz cumpleaños @luceromexico en nombre de #elmundodetatiana”, se lee en el mensaje.

Lucero Instagram

Tatiana también grabó un video en el que le canta “Las mañanitas”

“Despierta adorada despierta, mira que ya amaneció. Amiga feliz cumpleaños! Mucha salud, mucho amor mucho éxito en todo te extraño y te mando un beso y apapacho”, dice.

Lucero y Tatiana tienen una amistad que se remonta años atrás, cuando ambas se iniciaron en el mundo del epectáculo siendo unas niñas.

Los ochenta se caracterizaron por ser una incubadora de talentos infantiles y juveniles, con una oleada de programas de concursos y de entretenimiento en los que destacaron nombres como Aleks Syntek, Anahí, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Thalía, Paulina Rubio, Yuri y muchos más.

Lucero y Tatiana pertenecieron a una generación de artistas emergentes que probaron suerte en la música y la televisiós, fascinando con su carisma y talento.

Lucero y Tatiana Instagram

Mientras que Tatiana comenzó su carrera a los 15 años de edad, ganando diversos concursos de talento locales y regionales, Lucero lo hizo a los 13 en programas como Alegrías de mediodía y Chiquilladas.

En 1984 Tatiana ganó el certamen “El rostro” orgnizado por El Heraldo de México y con ello llegó su primer gran proyecto musical en la puesta en escena en vivo de 1984 Kumán, una ópera rock mexicana sobre un Tarzán. Un par de años antes, Lucero grabó su primer álbum Te prometo y poco después filmó la película Fiebre de amor, junto a Luis Miguel.

Tatiana y Lucero Pinterest

Ambas tuvieron la oportunidad de darle vida a dos personajes femeninos poderoso de Disney e interpretaron temas para las películas animadas más icónicas. Mientras que Lucero dio voz a Jane en “Tarzan” y grabó el tema “Mi reflejo” para la cinta ‘Mulán’, Tatiana dio vida a Megara en Hércules y cantó el tema principal del personaje.

Hace unos meses tuvieron un encuentro virtual en el que recordaron aquellos tiempos

En la conversación, Lucero le confesó su emoción a Tatiana por haber logrado la conexión a través de su red social y recordar los viejos tiempos. Asímismo prometieron que harían un dueto musical.