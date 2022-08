Karol G es criticada por su peso y respondió con todo realzando su amor propio

Karol G es todo un fenómeno en la música urbana convirtiéndose en un ejemplo a seguir por su talento y manera de pensar con la que se empodera y da lecciones de amor propio. La colombiana se ha encargado de romper distintos récords en la industria mundial de la música y ha remarcado que las críticas no le afectan.

‘La Bichota’ como se hace llamar, aprovechó una entrevista con el comunicador puertorriqueño Jorge Pabón en su programa ‘Molusco TV’, para conversar sobre los cambios de peso que ha tenido con el pasar de los años.

La cantante mencionó que en sus más recientes vacaciones terminó con casi cinco kilos y medio, pues ha disfrutado sin miedo de la comida.

“Yo vengo de mis vacaciones y te digo con toda sinceridad que subí 12 libras (...) Yo amo comer y qué pena decirlo, pero ¿por qué lo más chimba es lo que engorda? Yo empiezo mi tour en dos semanas y voy a grabar un video de algo que voy a salir, por eso ya tengo a mi entrenadora que me tiene un plan macabro de entrenar en ayunas, doble jornada, comiendo ensalada y carne a lo que marca; pero más por cómo me voy a ver es para rendir en el show porque tiene una duración de tres horas”, explicó.

Karol G y sus lecciones de aceptación

La famosa recordó que hace algunos años tuvo problemas para aceptarse tal y como es, lo que la llevaba a retocar sus fotografías para no recibir comentarios negativos en las publicaciones.

Sin embargo, la diva se despojó de estos prejuicios que han afectado a las mujeres para remarcar que su talento es como cantante y no como modelo, por lo que prefiere lucir en el escenario tal y como es.

“Empecé a pensar en cómo sería el día en que saliera a un show y la gente viera cómo estoy, y comenzara a preguntarse que la que ven en lo digital no es lo que ven en la realidad ¡Eso sería peor! Si me van a querer que lo hagan porque soy cantante, no modelo. La gente se debería enamorar de mí por mi música, lo que canto y lo que expreso, pero no por cómo me veo”, concluyó.

Recordemos, que sus constantes cambios de peso se deben a que padece desde hace algunos años de un desbalance en su sistema endocrino, el cual está compuesto por glándulas que producen mensajeros químicos llamados hormonas.

“Tenía la insulina completamente elevada y la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, explicó hace un tiempo a Mezcal TV, canal mexicano de Youtube.