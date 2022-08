“Quién lo creyera”: Karol G fue la que terminó apoyando a piloto colombiana de carreras

Karol G se ha hecho uno de los nombres más importantes de la música urbana a nivel mundial. Atrás quedaron los días donde ‘La Bichota’ cantaba en recintos pequeños para presentarse en eventos de talla mundial y con miles de asistentes como lo son el Tomorrowland y Coachella.

Gracias al arduo trabajo que ha puesto Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, es que se ha podido construir una carrera limpia y con eso han llegado grandes contratos que le han agregado varios ceros a su cuenta bancaria, permitiendole dar un poco en retribución a quienes han apoyado su carrera.

Así que Karol G no tuvo ningun problema en mostrar su gran corazón y aceptó ser la patrocinadora de la corredora Tatiana Calderón, quien en el año 2019 se convirtió en la primera mujer en competir en la Indy Car, misma categoría que el vetrano corredor Juan Pablo Montoya ganó durante el campeonato en el año 1999. Pero para su infortunio, su carrera profesional se tuvo que poner en pausa debido a que su patrocinador ROKiT, le impidió participar en tres carreras de dicho campeonato a lo largo del 2022. Esto terminó por llegar a oidos de Karol G,y apareció como toda una hada madrina para ser su patrocinadora y ayudarle con todo lo que necesitara. Además, el carro de carreras de la corredora ahora tiene el logo de la ‘Bichota’ en su carroceria.

Este es el nuevo carro que usará la corredcora Tatiana Calderón en sus próximas carreras:

Una bichota en un Fórmula 2. Gracias a Karol G en esta temporada Tatiana Calderón corre en la F2. pic.twitter.com/kkD6Qsul9V — Mathías Narváez Jaramillo (@MatiNarvaezJ2) August 28, 2022

De esta manera, Tatiana Calderón podrá volver a competir en la Fórmula 2 junto al equipo francés Charouz Racing System, siendo el reemplazo del corredor turco Cem Bölükbasi y en uniendose Enzo Fittipaldi, nieto del campeón brasileño Emerson Fittipaldi.

La corredora no tuvo más que palabras de aprecio y agradecimiento por este gesto y usó sus redes sociales para enviarle este emotivo mensaje:

“Gracias a Karol G por hacer esto posible y creer en mí!! Hoy juntas enviamos un mensaje porque como mujeres merecemos tener las mismas oportunidades!! Muy orgullosa de llevar ese BICHOTA a más de 300km/h nuestro MAKINON. Gracias Charouz Racing por abrirme las puertas!!!”

Gracias @karolg por hacer esto posible y creer en mí!! Hoy juntas enviamos un mensaje porque como mujeres merecemos tener las mismas oportunidades!! Muy orgullosa de llevar ese BICHOTA a más de 300km/h nuestro MAKINON💪🏻Gracias @charouzracing por abrirme las puertas!!! pic.twitter.com/Ty81WFtAfH — Tatiana Calderon (@TataCalde) August 25, 2022

Las redes aplaudieron esta ayuda de la artista urbana

Si hay algo que caracteriza a Karol G es su constante y real empoderamiento femenino, y por esos sus seguidores y los cibernuatas solo tuvieron palabras de apoyo a la artista de ‘Tusa’ por brindarle una mano al deporte femenino colombiano a poder seguir adelante.

“Qué chimba esto. Me parece muy bacano este gesto con una deportista que lo necesitaba en un deporte donde tenemos potencial para brillar de nuevo.”, “Cuando las diosas se juntan a echar chispas. Que maravilla.”, “Desconozco muchas de las canciones de Karol G pero es indudable que como persona me parece una chimba de ser humano……ya van varias que le leo y me parece una bacana…” entre muchos más elogios.

Súper alianza de solidaridad de género entre cuatro brillantes hermanas, cada una en su especialidad. Orgullo para Colombia y las mujeres del mundo!!!!! — German Mejia Pinto (@GMejiaPinto) August 25, 2022

Que bacano que una mujer apoye a otra. Ese discurso del patriarcado que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, debe cambiar. — yeg (@YegzeniaV) August 25, 2022

Karol G realmente es una artista que no solo se preocupa por ser una de las mejores en su género, también ha demostrado en más de una ocasión que ella sabe el signifcado de la humildad y del poder de la ayuda cuando es necesitada.