La letra de ‘El Apagón’ de Yuri tiene un significado perturbador: ¿qué dice la canción?

A lo largo de sus más de cuatro décadas de prolífica trayectoria artística, Yuri ha lanzado incontables canciones que han cautivado distintas generaciones de audiencias desde su lanzamiento.

Maldita primavera, Detrás de mi ventana o Una mentira más son solo algunos de sus más grandes éxitos musicales. No obstante, uno de sus temas más famosos ahora ha despertado la indignación.

Y es que los usuarios se han percatado que, aunque tiene un ritmo alegre y pegajoso que ha puesto a bailar a muchos durante años, la historia que narra es realmente sórdida y repulsiva.

Se trata de El apagón, un sencillo de su álbum Soy libre. El tema se lanzó en 1991, época en la que la veracruzana vivía su momento más atrevido y comenzaron a llamarla la “Madonna mexicana”.

¿Qué dice ‘El apagón’ de Yuri que ha despertado la indignación?

Cuando se estrenó, el tema tuvo un éxito masivo en toda Latinoamérica. Gracias a esto, su disco vendió más de medio millón de copias a tan solo tres meses de su lanzamiento.

Ahora, a más de 30 años de su estreno, la canción lo único que ha desatado es la polémica en redes sociales. Todo inició luego de que usuarios en TikTok compartieran videos con sus análisis de la letra.

En diferentes videos, todos coincidieron en que la canción pop narra la historia de abuso de un padre hacia su hija. En los primeros versos, se describe cómo el hombre ataca a la joven.

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto apagón… Me tomaron por el talle; me llevaron al cubo de un Zaguán y en aquella oscura calle… Ay, que me sucedió”, vocaliza Yuri en el primer verso.

“Me quede muy quietecita en aquella terrible oscuridad y una mano, ¡ay!, ligerita, me palpó con confianza y libertad. Si el peligro estaba arriba, acá abajo la cosa andaba peor”, canta en el segundo.

La situación empeoró para los escuchas cuando, en la segunda parte del single acompañado por un video igual de polémico, se descubre que el atacante de la víctima era su propio padre.

“Me quitaron el abrigo, el sombrero y ¡qué barbaridad! Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco enseguida le iba a dar, cuando encendieron las luces… ¡Ay! Era mi papá”, dice.

Los clips explicando el mensaje de la letra de El apagón desataron una ola de reacciones en donde muchos la llamaron “turbia” y lamentaron no haber prestado atención a la canción antes.

“Sí está fuerte, más aún el final”, “Returbia la canción” y “Reprobable la letra. La música y la interpretación de Yuri tan buenas que no nos dimos cuenta”, son comentarios en TikTok.

La decisión de Yuri tras comprender el significado de la letra de El apagón

Asimismo, hubo quienes pidieron que la canción sea “cancelada”. No obstante, hace varios años atrás, Yuri también se percató del significado de la letra y decidió no cantarla más.

Sin embargo, debido a que sus fans no dejaban de pedirle que la cantara, la estrella de 58 años la reintegró a su repertorio, pero con una modificación: ya no incluye el último verso.

“El público me la pedía entonces. Lo que hice fue quitar esa parte de un caballero que abusa de su propia hija, algo que obviamente no es correcto”, dijo al diario La Cuarta en 2018.

“Cuando me hice cristiana, hace muchos años ya, ahí dije ‘¡ay caramba, era el papá!’. Obviamente yo corto esa parte desde ese entonces”, aseveró.

Cabe destacar que ‘El apagón’ no fue escrita originalmente para Yuri. El tema, en realidad, es un cover de una compuesta por Ernesto Cortázar y Manuel Esperón para Toña, la negra en 1942.

La canción estuvo inspirada por los apagones que se vivían en esa época debido a la Segunda Guerra Mundial. Yuri solo versionó y volvió famosa la canción con su canto, baile y ritmo pegajoso.