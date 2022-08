Shakira y más famosas a las que le dijeron que no cumplirían sus sueños y hoy brillan por lo alto

Estas famosas fueron rechazadas antes de comenzar sus carreras Les dijeron que no serían capaces de lograr sus sueños.- Instagram @shakira / @rosaliadiosa_br

Incluso hasta las famosas se han encontrado en su camino con el rechazo y las burlas de quienes no creían que ellas serían capaces de triunfar. Pese a esto, no se amilanaron y siguieron luchando hasta alcanzar ser figuras reconocidas mundialmente.

Para muchos parece imposible que estas mujeres tan talentosas y guapas hayan recibido un “no” por respuesta de quienes las subestimaron, dándonos la motivación necesaria para continuar aunque el panorama se ponga gris.

Famosas a las que le dijeron que no cumplirían sus sueños

Shakira

Ha roto un montón de récords y es una de las cantantes latinas más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, lo curioso es que cuando quiso unirse al coro de su escuela cuando cursaba segundo grado, fue rechazada porque su vibrato era muy fuerte y no se acoplaba bien a las voces de sus compañeros. El profesor de música decía que Shakira sonaba “como una cabra”, reseñó Europa Press.

Pero esta no fue la única vez, porque cuando el director de Sony Colombia recibió a Shakira en una audición por primera vez, pensó que “era un caso perdido”. En la segunda ocasión fue donde impresionó tanto a los ejecutivos que le propusieron producir sus primeros álbumes.

Rosalía

En 2008 la cantante española tuvo una de sus primeras oportunidades en televisión al participar en el programa Tú sí que vales, pero no toda la experiencia fue buena porque los miembros del jurado expresaron su descontento con frases como “has desafinado bastante” y “no sabes sacar tu potencial”. De hecho, fue eliminada en las primeras rondas.

Marilyn Monroe

Hasta uno de los rostros más icónicos de la cultura pop recibió duros golpes en su contra cuando iniciaba su carrera como modelo. Según Glamour, le dijeron que mejor probara suerte como secretaria porque en el mundo del entretenimiento no tenía ningún lugar.

Dua Lipa