Elton John y las celebridades a las que ha salvado: desde Johnny Depp hasta Britney Spears

Britney Spears y Elton John estrenaron el tema 'Hold me closer' Foto: Instagram @eltonjohn / @britneyspears

Elton John y Britney Spears, dos grandes iconos musicales unieron sus voces y han causado revuelo entre sus fans al tratarse del regreso triunfal de la princesa del pop luego de quedar liberada de la tutela impuesta por su padre por 13 años y haberse mantenido alejada de los micrófonos por unos cuantos años.

El músico decidió ayudar a Britney para que recuperara la confianza en si misma y que retomara su carrera musical, por ello le hizo la invitación para participar en el tema ‘Hold Me Closer’, que mezcla algunos de sus sencillos más famosos como ‘Tiny Dancer’, ‘Don’t Go Breaking My Heart’ y ‘The One’.

El gesto de Elton ha sido aplaudido por muchos pero esta no sería la primera vez que ayuda a uno de sus colegas en aprietos, pues son varios a los que le ha tendido sus manos, en los peores momentos.

Famosos que ha ayudado Elton John

Eminem

El rapero sufrió grandes problemas por sus adicciones a los medicamentos recetados después de que una sobredosis de metadona casi lo mata y fue Elton John quien lo ayudó a recuperarse.

“’[Elton] tuvo un problema de abuso de sustancias en el pasado. Así que cuando quise estar sobrio por primera vez, le llamé, porque es alguien en el negocio que puede relacionarse con el estilo de vida y con lo agitadas que pueden ser las cosas», dijo Eminem a un periódico de Detroit en 2009.

Michael Jackson

El rey del pop le dedicó Blood on the Dance Floor luego de que lo ayudara a superar una adicción a la morfina con receta. “Dedicado a Elton John. Gracias por todo. Te quiero”, escribió en las notas de la portada.

Robbie Williams

Al igual que los anteriores el cantante fue auxiliado en 1997 por el músico al intentar rescatarlo de sus adicciones y lo llevara a una clínica.

“Estaba metido entre dos personas en la parte trasera del coche, para que no intentara suicidarme o salir corriendo. Elton intentó hacer mucho por mí y no se lo agradecí lo suficiente”, confesó.

Johnny Depp

En medio de las disputas legales que Depp enfrentó con su ex esposa Amber Heard y mientras la mayoría de los famosos le daban la espalda, fue Elton quien lo acobijó para que abandonara el alcoholismo.

“Elton era un querido amigo que había estado tranquilo durante 40 años. […] Tuvimos una discusión, y él quería que yo estuviera limpio y tranquilo…”, dijo Depp.

Ed Sheran

El intérprete de Your Song no solo ha sido un apoyo para sus amigos en sus momentos más complicados, sino que también los ha ayudado a brillar. Es el caso de Ed quien a sus inicios en la industria musical, contó con un empujón del músico para que lograra la fama.

Elton le consiguió un contrato con la discográfica Atlantic Records, con la que grabaría su primer álbum en estudio y fue con este con material con el obtuvo su primera nominación a un Grammy por su tema ‘The A Team’.