Dylan O’Brien y Chris Pine cumplen hoy: las mejores fotos de los actores que desatan suspiros

Dylan O’Brien y Chris Pine, dos galanes de Hollywood que celebran su cumpleaños el mismo día y casa vez que las fanáticas los ven en películas o fotografías quedan completamente cautivadas.

Estos dos actores tienen una consolidada carrera en la actuación y han logrado ganarse el corazón del público por el talento que demuestran en cada una de las producciones en las que han trabajado, sin embargo esta no es la única razón por la que han llamado la atención, ya que son considerados dos de los galanes más guapos de las pantallas.

Por esa razón, y la celebración de sus cumpleaños, te mostraremos algunas de las fotografías de estos actores que te harán suspirar por la belleza que cada uno derrocha.

Dylan O’Brien nació en 26 de agosto de 1991 y a sus 31 años ha cosechado los mejores éxitos dentro de la industria del entretenimiento.

Desde muy pequeño mostró un gran interés por ser comentarista deportivo, pero su padre lo impulsó a entrar al mundo de la actuación, de modo que empezó a hacer videos y cortometrajes para YouTube hasta que fue descubierto por los productores de la serie Teen Wolf donde hizo su primera aparición.

Su actuación fue un éxito y le valió un Teen Choice Awards.

Desde entonces los éxitos no se detuvieron y apareció en diversas producciones como The First Time (2012) y The Internship (2013).

El talento del actor lo hizo ganar importantes protagónicos dentro de cintas como Deepwater Horizon (2016), American Assassin (2017) y Love and Monsters (2020), e hizo la voz del personaje homónimo en Bumblebee (2018).

Dylan O’Brien y Chris Pine están llenos de éxitos en Hollywood

Chris Pine también celebra su cumpleaños este 26 de agosto, pero nació unos años antes, en 1980, y también ha tenido una carrera con grandes éxitos.

Es conocido por interpretar a James T. Kirk en el reboot de Star Trek y a Jake Hardin en Just My Luck.

La carrera del actor comenzó en 2003 de una forma muy discreta con pequeños papeles, pero tuvo un notable y veloz ascenso en 2004 cuando entró al elenco de El diario de la princesa 2 con el papel de Nicholas Deveraux.

Desde entonces, su carrera fue en ascenso y trabajó con los actores más destacados de la industria como Denzel Washington, junto a quien protagonizó Unstoppable en 2010.

Además, pertenece al elenco de otras cintas como ellos Wonder Woman, Outlaw King y I Am the Night.