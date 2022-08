“No perdería peso”: Kirsten Dunst rompió las ‘reglas’ de Hollywood en varias ocasiones

Cuando debutó en la gran pantalla interpretando a Claudia en Entrevista con el vampiro (1993) con apenas 12 años de edad, Kirsten Dunst deslumbró a Hollywood con su impresionante talento innato.

También desde entonces, ha estado escuchando tanto del público como de la misma industria hollywoodense cuestionamientos hacia su imagen, su relación con la prensa y su carrera.

Y es que Dunst se ha negado a convertirse en la estrella perfecta. Ante esto, el precio ha sido alto, pero ha probado que no hace falta complacer al sistema para triunfar, sino talento, trabajo y autenticidad.

Así ha sido la carrera de Kirsten Dunst, un brillante recorrido que no ha tenido el reconocimiento que se merece

A sus 40 años de edad, Kirsten Dunst puede presumir de tener una de las trayectorias más completas y admirables de las últimas décadas. La actriz ha actuado en una amplia variedad de títulos icónicos.

Desde superéxitos de taquilla como Jumanji y la trilogía de Spider-Man, hasta aclamados largometrajes más dramáticos, como Las vírgenes suicidas y Melancholia.

Sin embargo, a pesar de la versatilidad que ha demostrado a lo largo de su carrera, Dunst no ha recibido el reconocimiento que se merece por sus logros de parte de Hollywood.

De hecho, siendo una de las actrices más famosas a nivel mundial, la artista ha confesado sentirse ignorada por la industria, una situación que le llegó a producir una gran decepción.

Tras más de tres décadas de carrera, Kirsten apenas recibió su primera nominación al Oscar este año por su actuación en El poder del perro. Antes de esto, escasamente había sido nominada a otros premios.

“Tal vez solo piensan que soy la chica de Triunfos robados”, dijo en una entrevista a In-Depth With Larry Flick de Sirius XM.

Durante esta conversación además expresó su desazón por el trato que han tenido muchos de sus proyectos, como María Antonieta, ahora considerada un clásico de culto.

“Muchas de las cosas que hago a la gente le gustan después”, dijo. “¿Recuerdan cuando María Antonieta salió?, ustedes lo criticaron Y ahora a todos les encanta”.

“¿Recuerdan Drop Dead Gorgeous? Criticado. Ahora a todos les encanta”, agregó. “Simplemente me siento como, ‘¿Qué hice?’ Tal vez no juego lo suficiente”.

Ante el descrédito hacia su impecable trabajo, Dunst dijo mantener la perspectiva porque “todo lo que tienes es tu trabajo al final del día”, pero admitió que “sería bueno ser reconocida por tus compañeros”.

La famosa luminaria no exagera. El hecho de que Hollywood no la valora es percibido por todos. La revista Nylon, de hecho, la nombró “la actriz más infravalorada de su generación”.

Por otro lado, entre los reconocimientos que le han otorgado, está su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Empero, la recibió apenas hace tres años, muchísimo después que otros con menos méritos.

Con más de 25 años de exitosa carrea a sus espaldas, Kirsten fue a develar su estrella junto a su esposo, el actor Jesse Plemons a quien conoció durante el rodaje de la serie Fargo.

“Soy muy afortunado por tenerte en mi vida y Hollywood Boulevard es muy afortunada por tenerte en sus calles”, manifestó Plemons en la ceremonia.

Kirsten Dunst y su lucha con la presión para ser perfecta

En la industria del cine, la famosa nacida en Nueva Jersey también se ha enfrentado a juicios por su físico. Para uno de sus últimos papeles, su amiga y cineasta Sofia Coppola le pidió bajar de peso.

No obstante, Kirsten se negó. “Es mucho más difícil adelgazar cuando tienes 35 años y odias hacer ejercicio”, expresó a la revista Variety.

“Quería comer pollo frito y McDonald’s antes de trabajar, así que le dije que lo sentía, pero que no perdería peso para el papel”, agregó.

Su decisión fue respetada por la directora que ha sido un apoyo fundamental en su carrera. Al final, decidió contar igualmente con ella para le película en la que trabaja: El Seductor (2017).

Empero, este era solo uno de los casos en los que Hollywood le exigió a lucir diferente.

En la misma plática, recordó que uno de los productores de Spider-Man intentó persuadirla para que se pusiera “una de esas perfectas sonrisas de Barbie”. Por supuesto, se negó.

Asimismo, luego de dar a luz a su primer hijo Ennis en 2018, el peso que ganó por el embarazo y el presunto impacto que podría tener en su carrera se volvió tema de conversación. De nueva, hizo oídos sordos.

La presión y la fama también perjudicaron Kirsten

Sin embargo, la presión por ser una estrella perfecta sí ha causado estragos en Kirsten. A sus 26, sufrió de una grave depresión que la alejó del cine y la llevó a internarse en un centro de rehabilitación.

“Es injusto que se espere que un artista siempre hable bien en público. Que tenga la piel lo suficientemente dura como para soportar críticas muy hirientes y que para poder hacer su trabajo, sea, además, muy sensible y tenga los sentimientos a flor de piel”, dijo a Town & Country.

Afortunadamente, tras más de 30 años de carrera ahora reinventada, con una nominación al Oscar, una bella familia y mucha madurez, la madre de dos se siente tranquila con su lugar en la meca del cine. Sobre todo, se siente orgullosa de ella misma y sus logros.

“Siento que he trabajado lo suficiente y lo suficientemente duro, y no pasa nada si no le gustas a la gente”, comentó durante la promoción de El poder del perro al New York Times.

“He hecho mucho, y me gustan las películas en las que he participado. Creo que es un gran logro que te guste algo en lo que has participado. No sé si la gente se siente así muy a menudo”, concluyó.