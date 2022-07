Kirsten Dunst se casó tras seis años de compromiso y prueba que nunca es tarde para el amor

Tras seis años de relación Kirsten Dunst llegó al altar con el actor Jesse Plemons en una ceremonia privada en Ocho Ríos, Jamaica, según informó la revista People. Ambos se enamoraron en el set del programa de FX “Fargo”.

Dunst, de 40 años, y Plemons, de 34, se comprometieron en 2017 y dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Ennis, en mayo de 2018. Se convirtieron en una familia de cuatro cuando nació su hijo James en mayo de 2021.

La pareja ha demostrado que no hay un orden, ni fecha exacta para disfrutar del amor.

“Acabo de confirmar que se casaron. No se darán otros detalles”, dijo un representante de la actriz.

La historia de amor entre Kirsten Dunst y Jesse Plemons

Los famosos se conocieron en 2015 en el set de Fargo, famosa serie de FX. Fue en 2016 cuando iniciaron su romance, luego de que Dunst le pusiera fin a su noviazgo con Garrett Hedlund.

“Éramos dos personas que trabajábamos de manera muy similar, y se sentía como un alma gemela. Sabía que él estaría en mi vida para siempre”, dijo la estrella de Spiderman al New York Times.

Su primera aparición pública la hicieron tomados de la mano en la alfombra roja de los Independent Spirit Awards.

Durante el reconocimiento de Dunst en el Paseo de la Fama de Hollywood, el actor contó cómo fue la primera vez que se vieron en el aeropuerto de Los Ángeles, justo antes de comenzar las grabaciones de Fargo.

“Miré a sus ojos y vi al hermoso, dulce y acogedor ser humano que es. En un instante nació todo”, dijo.

La pareja tenía planes de casarse en 2021, sin embargo, sus planes se vieron truncados por la pandemia del Covid-19, así como el nacimiento de James.

“Nos llamamos marido y mujer. Pero tenemos que casarnos en este momento. Es ridículo. Simplemente no hemos planeado una boda. Hubo COVID, luego tuvimos otro hijo. No quería estar embarazada, casarme, tener una fiesta y no ser capaz de divertirme con todo el mundo”, declaró.

Dunst y Plemons están en su mejor momento como actores y parejas. A principios de este 2022 fueron nominados a los premios Oscar por sus papeles en ‘El poder del perro’, en la que nuevamente interpretaron a recién casados.