¿Recuerdas al bello Aidan Shaw de ‘Sex and the City’? Así luce actualmente y roba suspiros

John Corbett es Aidan en Sex and the City El actor regresaría a la franquicia de HBO.- Instagram @SATCLove / @bestofjohncorbett

Aidan Shaw, el amor itinerante de Carrie Bradshaw en ‘Sex and the City’ fue llevado a cabo por el actor John Corbett, quien actualmente tiene 61 años.

Los fans quedaron con ganas de verlo en la primera entrega de And Just Like That, el reboot de la serie para HBO Max, en el que se le dio continuidad a la historia más de una década después y en donde su personaje ni siquiera fue nombrado.

Sin embargo esto está por cambiar, ya que Deadline confirmó que Aidan volverá para la segunda temporada de la serie y muchos no pueden esperar si se dará otra oportunidad con la protagonista, interpretada por Sarah Jessica Parker.

“Corbett tendrá una participación de varios episodios en la segunda temporada del programa, que aún no tiene fecha de lanzamiento”, es lo que se sabe hasta ahora, de acuerdo con la fuente.

Así luce actualmente John Corbett, el actor que le da vida a Aidan Shaw en Sex and the City

Mucho ha pasado desde la última vez que lo vimos en pantalla en Sex and the City, la película, donde se consigue a Carrie en un pequeño mercado en Abu Dhabi.

En la realidad, el también cantante de música country se ha dedicado a llevar una vida mucho más tranquila. Se sabe que vive en un rancho en Santa Ynez Valley, California, Estados Unidos, junto a su pareja, la actriz Bo Derek, con la que se casó el año pasado.

Ellos tienen un romance de más de 20 años juntos y no tienen hijos en conjunto. De hecho, Corbett nunca ha manifestado la intención de convertirse en padre.

A nivel profesional, viene de repetir otro personaje querido en una franquicia de comedia romántica, Ian en la tercera película My Big Fat Greek Wedding, que acaba de terminar la producción en Grecia.