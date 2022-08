Comparan a Angelina Jolie con Amber Heard tras revelar que Brad Pitt la agredió físicamente

Desde que Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016, se han disparado un sin fin de especulaciones en torno a un supuesto comportamiento violento por parte del actor hacia la actriz y sus hijos.

Angelina acusó a Pitt de herirla y abusar verbalmente de sus hijos durante un vuelo privado aquel año 2016 y fue recientemente que se dio a conocer que el FBI tenía el informe detallado de lo sucedido.

Según este, la actriz describió a los agentes que mientras viajaba de regreso a California con Pitt y sus seis hijos después de unas vacaciones de dos semanas, su entonces esposo había estado bebiendo cuando él le dijo que lo acompañara a la parte trasera del avión.

Al principio se dijo que primero golpeó a uno de sus hijos (presuntamente Maddox) pero después se reveló que fue a Jolie.

La actriz dijo que se quedaron en un baño que tenía una puerta de privacidad que no permitía que sus hijos los vieran, ya que alegó que Pitt “la agarró por la cabeza y por los hombros, la sacudió, la empujó contra la pared” mientras le gritaba varias cosas, incluyendo “estás jodiendo a esta familia’”, según el informe.

Sus hijos estaban afuera de la puerta llorando y le preguntaron “¿estás bien mami?”. A lo que el actor gritó “no mamá no está bien. Está arruinando a esta familia, está loca”, se lee en el informe publicado por el portal Page Six.

Pese a los hechos, no se presentaron cargos y el actor no fue arrestado.

Sin embargo, ahora que su demanda bajo la Ley de Libertad de Información se ha hecho pública, la historia pinta a Pitt bajo una luz muy diferente.

Lejos de cuestionar las acciones del actor, los ataques en redes sociales han están dirigidos a Angelina Jolie. Algunos internautas han llegado a compararla con Amber Heard, quien estuvo en juicio contra Johnny Depp por varios años tras haberlo acusado de violencia doméstica.

“Esa chicha más bien fue la psicópata. Y ahora sale de digna? Digna bruja es”. “Lo que tienen en común Amber Heard y Jolie es que las dos están diagnósticadas TLP y no es una personalidad tranqui que digamos”. “Ella siempre ha sido una tóxica con sus anteriores parejas ahora resulta que aquí el malo es Brad t y ella una Santa”. “Después de lo de Amber ya no podemos creer cualquier cosa!!”. “Angelina Jolie es otra Amber Heard”. “Por que será que no la creo....muy confuso sus declaraciones...esperemos no sea otra Amber...”, se lee en redes sociales.

Tras los escandalosos juicios entre Depp y Amber, se hicieron públicos una serie de mensajes que Johnny Depp envió a sus amigos. En ellos fantaseaba con asesinar a su entonces esposa, la actriz Amber Heard. “Después me follaré su cadáver quemado para asegurarme de que esté muerta”, escribió Depp. En otros mensajes, menospreció el cuerpo de su esposa bajo términos extremadamente misóginos diciendo que estaba “extremadamente usado”. Pero ante el mundo, Johnny siguió siendo la víctima absoluta y Amber la “psicópata” que hizo todo para arruinar su carrera.

Ahora una alarmante oleada de odio se ha volcado en contra de Jolie por querer hacerle lo mismo a Brad Pitt, según aquellos que defienden que el actor “es un caballero” con una reputación impecable.

Estamos en un momento preocupante en el que las reacciones antifeministas imperan en el Internet. Todo por lo que se ha luchado se está retractando al poner en duda las acusaciones de las mujeres que han alzado la voz en contra de la violencia de la que son víctimas.

Las mujeres siguen siendo castigadas por una sociedad que sigue protegiendo o escusando a los hombres bajo frases como “no todos son santos pero es que ellas también son violentas”.