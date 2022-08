“Arruinan todo”: Catherine Zeta-Jones se vuelve blanco de críticas por su versión de Morticia Addams en ‘Wednesday’

Netflix causó un gran alboroto esta semana con el lanzamiento del trailer oficial de Wednesday, serie basada en la tira cómica de The Addams Family (”Los locos Addams”) y que será dirigida por Tim Burton.

La historia girará en torno a Wednesday Addams (conocida como Merlina en Hispanoamérica) y tendrá un toque mucho más oscuro y fiel a la obra original de Charles Addams. Jenna Ortega será la encargada de dar vida a esta peculiar chica y estará acompañada de un elenco de lujo conformado por Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gómez, Homero Addams) e Isaac Ordonez como Pugsley (Pericles Addams).

El elenco también incluye a Victor Dorobantu y George Burcea como al sirviente Lurch (Largo). Christina Ricci, quien interpretó a Wednesday en la serie de películas de los 90, tendrá una participación especial como un nuevo personaje.

Los Addams son una de las familias consentidas de la televisión y ya hay grandes expectativas en torno a esta nueva producción. Sin embargo, las opiniones han estado dividas respecto a la elección del elenco ya que muchos se han dedicado a hacer comparaciones con producciones anteriores.

Si bien las críticas han estado principalmente sobre Luis Guzmán (quien dará vida a Gomez/Homero Addams), Catherine Zeta-Jones no se ha salvado y es que los fans consideran que “no es apta” para dar vida a Morticia Addams.

“Arruinan todo”. “Perdón pero Catherine no me convence, nadie puede superar a Carolyn Jones de la serie original”. “Me parece perfecto que sea el regreso de Catherine Zeta Jones pero se ve muy desabrida y sin chiste”. “No tengo esperanzas en esa Morticia pero le daré una oportunidad mientras no quiera imitar a Angélica Huston”. “Todos hablan de Guzmán pero hasta ahora la que no me gusta es Catherine Zeta-Jones. Parece que está a punto de empezar a quejarse de que alguien no preparó su café con leche lo suficientemente rápido”. “Catherine Zeta-Jones parece más villana de telenovela. No me convence para el personaje”, se lee en los comentarios.

Según los informes, Tim Burton buscó crear una versión que se apegara más a las historias de Charles Addams y específicamente los personajes de Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán son los más parecidos posible a los sketches originales.

Netflix Instagram

La historia de Morticia Addams

Morticia apareció por primera vez en 1938 en las tiras cómicas que Charles Addams publicaba en The New Yorker. Fue retratada como la matriarca de la familia, severa y distante pero siempre preocupada por mantener el orden.

Addams la nombró “Morticia”, como referencia a la Muerte (es un derivado del latin mors, mortis). Con la adaptación de la serie de televisión de 1964, se convirtió en el corazón y el alma de la familia Addams. Es una especie de vampiresa, con piel pálida y abundante cabellera negra y lacia; usa vestidos góticos ceñidos al cuerpo de color negro y es amante de las plantas carnívoras.

Morticia es seductora y exótica pero también encantadora. Su esposo Gomez/Homero está obsesionado con ella, especialmente cuando habla francés. Otra de sus habilidades es bailar tango y tocar numerosos instrumentos musicales. Además de alimentar a su querida Cleopatra (una planta carnívora gigante), disfruta cortar los brotes de las rosas para que queden únicamente los tallos con espinas.

Carolyn Jones fue la encargada de darle vida de 1964 a 1966, recibiendo una nominación al Golden Globe Award por su trabajo.

Morticia Addams Giphy

En las películas de los noventa fue interpretada por Anjelica Huston, quien hizo del labial rojo intenso una de las características principales del personaje. Ésta fue una versión un poco más oscura y menos cómica que la de Jones. La mancuerna que hizo con Raúl Juliá como Gomez Addams marcó un parteaguas en la cultura pop.

Anjelica Huston Giphy

Si bien es imposible no hacer comparaciones con estas versiones, Catherine Zeta-Jones no es ninguna novata en la industria por lo que es seguro que le dará a los fans una gran versión de la excéntrica matriarca Addams.